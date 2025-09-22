Maltempo in arrivo: Roma e Lazio sotto allerta arancione, vento e piogge nella notte

Il caldo che ha caratterizzato l’estate romana sembra destinato a una rapida ritirata. La Protezione Civile ha infatti annunciato un’allerta arancione per la città di Roma e l’intera regione del Lazio, che entrerà in vigore dal tardo pomeriggio di oggi, 22 settembre. La comunicazione è stata diramata a causa delle previste condizioni meteorologiche avverse che si estenderanno nelle prossime 12-18 ore. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Precipitazioni intense e variabili a Roma e nel Lazio

Secondo quanto riportato nel bollettino ufficiale, le precipitazioni si presenteranno “da sparse a diffuse” e avranno carattere di rovescio o temporale. Si prevede inoltre una forte intensità associata a frequente attività elettrica, grandinate locali e potenti raffiche di vento. Questi fenomeni non saranno isolati, ma al contrario si protrarranno anche nella giornata di domani, 23 settembre, con una settimana successiva all’insegna della grande variabilità atmosferica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Temperature in discesa

Per quanto riguarda le temperature, gli esperti meteorologi del sito ILMeteo.it hanno previsto valori massimi compresi tra i 23 e i 25 gradi Celsius. Tuttavia, non sono escluse giornate particolarmente fresche con temperature che potrebbero scendere al di sotto dei 20 gradi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

L’instabilità meteorologica potrebbe condizionare le attività quotidiane degli abitanti della regione. Sarà fondamentale prestare attenzione agli aggiornamenti delle autorità competenti e adottare le opportune misure di sicurezza per evitare situazioni di pericolo legate ai forti temporali e al vento. Un cambio significativo rispetto alle giornate soleggiate che hanno caratterizzato il mese di settembre fino ad ora.