Maltempo Milano, forte pioggia e Seveso esonda

Il maltempo si abbatte oggi su Milano e la pioggia, caduta abbondante nella notte, provoca l'esondazione temporanea del Seveso nella zona nord della città, con l'allagamento del sottopasso Negrotto, con più di 2 metri di acqua "È l'esito delle forti piogge nella zona ovest e nord ovest della città, con più di 60 mm di pioggia in tre ore. In attività le idrovore di MM e Protezione civile", scrive su Facebook l'assessore alla sicurezza e protezione civile del Comune, Marco Granelli. "Seveso ora rientrato, esondazione è durata solo pochi minuti. Ma a monte sta ancora piovendo e quindi siamo preoccupati per queste ore", riferisce l'assessore. "Nuova pioggia in arrivo su Milano nord, mentre sta scendendo la nuova ondata di piena del Seveso Massima attenzione per rischio esondazione a Niguarda in via Valfurva e in Istria – scrive ancora Granelli su Fb – Intanto si controlla anche il Lambro. Intanto si sta lavorando senza sosta a sorpasso Negrotto allagato. Al lavoro anche n via Fabio Filzi dove un albero è caduto sulla linea del tram". —[email protected] (Web Info)

