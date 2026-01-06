Maltempo nel Lazio, a Roma due giovani intrappolate in un seminterrato allagato: danni nel Frusinate, in Sabina e nella Tuscia

Il Lazio fa i conti con ore difficili segnate da piogge intense, allagamenti e interventi a raffica dei soccorritori. A Roma, nella notte, due giovani sono rimaste bloccate in un seminterrato invaso dall’acqua a Trigoria e sono state salvate dai vigili del fuoco in condizioni di ipotermia. In città sono state chiuse le banchine del Tevere e attivata l’allerta lungo l’Aniene, mentre la viabilità ha registrato criticità in più punti.
Nella provincia di Frosinone la situazione è stata pesante, con abitazioni allagate ed evacuazioni, frane e danni segnalati in diversi comuni. Sullo sfondo un dato che rende l’idea della portata dell’evento: in pochi giorni, secondo un report di Meteo Lazio ripreso dalle agenzie, i valori di pioggia hanno già superato la media climatologica dell’intero mese di gennaio.
Maltempo nel Lazio, il salvataggio a Trigoria: acqua fino quasi al soffitto e due ragazze portate in ospedale
L’episodio più drammatico si è consumato alle 2:40 circa in via di Trigoria 82. Due ragazze di 21 e 24 anni si trovavano in due stanze diverse del seminterrato quando l’acqua ha invaso rapidamente i locali, arrivando a pochi centimetri dal soffitto e rendendo impossibile l’uscita.
Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco con il supporto del nucleo sommozzatori: i soccorritori hanno tagliato le inferriate alle finestre, sono entrati dal varco e hanno estratto le due giovani. Affidate al 118 in grave stato di ipotermia, sono state trasportate in codice rosso al Campus Bio-Medico.
Maltempo nel Lazio, Roma sotto pressione: strade allagate, alberi caduti e trasporti rallentati
In queste ore la pioggia non ha colpito solo i quartieri periferici. Il maltempo ha prodotto disagi diffusi con chiusure e rallentamenti, deviazioni del trasporto pubblico e interventi per allagamenti e alberi caduti. In varie zone della Capitale sono state segnalate criticità su tratti stradali, con inevitabili ripercussioni sulle linee bus e code nelle ore di punta.
Il quadro si è aggravato con raffiche di vento e temporali, che hanno aumentato il rischio legato ad alberature e oggetti instabili, spingendo l’amministrazione a limitare l’accesso a aree verdi e luoghi esposti.
Maltempo nel Lazio, Tevere chiuso e Aniene sorvegliato: le misure del Comune
Sul fronte dei fiumi, Roma Capitale ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine del Tevere nel tratto urbano, provvedimento attivo dalla sera del 4 gennaio e destinato a restare in vigore fino a cessate esigenze. L’innalzamento dei livelli idrometrici ha imposto attenzione anche all’Aniene, con l’attivazione del piano speditivo e raccomandazioni rivolte ai cittadini che vivono o transitano nelle zone più vicine alle sponde e alle aree golenali.
In parallelo, le indicazioni di autoprotezione invitano a evitare sottopassi e punti soggetti ad allagamento, limitare gli spostamenti non necessari e non sostare vicino ad argini e corsi d’acqua.
Maltempo nel Lazio, il bilancio in Ciociaria: evacuazioni a Cassino e danni in più comuni del Frusinate
La provincia di Frosinone ha vissuto una delle fasi più critiche, con frane e allagamenti che hanno messo a dura prova diversi centri. A Cassino, nella zona industriale, l’acqua ha invaso alcuni immobili raggiungendo circa 50 centimetri: polizia e vigili del fuoco sono intervenuti d’urgenza e, vista la situazione, alcune abitazioni a rischio sono state evacuate.
Otto persone hanno trovato ospitalità da parenti e familiari e gli immobili sono stati mantenuti sotto sorveglianza per prevenire episodi di sciacallaggio, mentre proseguono verifiche e ricognizioni anche sui livelli di canali e corsi d’acqua minori.
Preoccupa la Cascata Grande di Isola del Liri, che con la sua mole d’acqua si fa sempre più minacciosa.
Inoltre la cittadina del Frusinate è stata colpita anche da una frana verificatasi lungo via Capitino, che ha costretto il sindaco a firmare un’ordinanza che dispone la chiusura al traffico veicolare di un tratto della strada.
In altre aree del Frusinate sono arrivate segnalazioni di danni e disagi: a Guarcino è stata riportata una situazione di criticità con crolli e problemi collegati a piogge intense e instabilità del terreno, mentre in altri comuni, da Fiuggi a Piglio fino a Torre Cajetani e Vico nel Lazio, l’ondata di maltempo ha lasciato dietro di sé allagamenti, smottamenti e problemi alla rete dei servizi.
Il quadro resta dinamico e, come spesso accade in queste situazioni, cambia da valle a valle, in base all’intensità delle precipitazioni e alla tenuta di versanti, fossi e canali di scolo.
Maltempo nel Lazio: colpite la Tuscia e la Sabina
Il maltempo ha colpito duramente la Sabina e la provincia di Viterbo (Tuscia) nelle ultime ore, causando allagamenti, alberi caduti e frane; a Tarquinia (Vt) si registrano allagamenti diffusi, con sottopassaggi e strade invase dall’acqua, e monitoraggio dei fiumi. Nella Sabina (RI), in particolare a Fara in Sabina, massi caduti dalla montagna hanno danneggiato case e auto, portando a evacuazioni, e problemi di alberi caduti ci sono stati anche lungo la S.S. 313.
In Provincia di Viterbo (Tuscia):
- Tarquinia: Forti piogge hanno provocato allagamenti in città, specialmente nelle zone di Piana della Marta, Grottelle e vicino alla stazione ferroviaria.
- Interventi: Protezione civile e Polizia Locale sono al lavoro, con monitoraggio dei fiumi Marta e Mignone.
In Sabina (Rieti):
- Fara in Sabina: Massi staccatisi dalla montagna hanno causato danni a abitazioni e auto, con alcune famiglie evacuate.
- Strade: Vento e pioggia hanno abbattuto alberi, bloccando la S.S. 313 vicino a Poggio Mirteto.
Le autorità raccomandano di prestare attenzione alla viabilità e alle allerte meteo locali, visto il persistere del maltempo.
Maltempo nel Lazio, pioggia oltre la media di gennaio: perché la fase resta delicata
Il dato pluviometrico diffuso da Meteo Lazio e ripreso dalle agenzie aiuta a leggere la pressione esercitata sul territorio: cumulate elevate in poche ore, soprattutto nei settori orientali della regione, significano bacini già saturi e risposta più rapida di fossi e torrenti. In un contesto del genere bastano nuovi rovesci per riattivare criticità idrogeologiche, rendere instabili scarpate e aumentare i rischi in seminterrati, sottopassi e strade in avvallamento.
Per questo la Protezione civile e le strutture territoriali insistono su aggiornamenti continui e comportamenti prudenti: seguire i canali ufficiali, evitare le aree esposte e segnalare tempestivamente situazioni di pericolo può fare la differenza, soprattutto nelle ore notturne, quando un allagamento può trasformarsi in una trappola in pochi minuti.