Maltempo nel Lazio: è allerta per piogge intense e forti raffiche di vento

La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un bollettino di allerta meteo a partire dalla tarda mattinata di domani, 23 ottobre 2024, e per le successive 18-24 ore. L’allarme riguarda in particolare le zone centro-settentrionali della regione, dove sono previste precipitazioni sparse, anche di forte intensità, che potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche sarà inoltre accompagnato da forti raffiche di vento, che potrebbero creare ulteriori disagi.

Precipitazioni intense e vento forte: attenzione ai settori centro-settentrionali

Secondo il bollettino della Protezione Civile, l’allerta riguarda principalmente i settori del Lazio situati più a nord e al centro. In queste aree, si prevede che i temporali possano essere particolarmente intensi, con rovesci di forte intensità che potrebbero provocare criticità idrogeologiche locali, come allagamenti di strade, caduta di alberi e smottamenti.

Anche le raffiche di vento associate ai temporali rappresentano un pericolo, in grado di causare danni a infrastrutture e abitazioni, oltre a rendere difficili gli spostamenti, soprattutto per chi si troverà su strade esposte. La Protezione Civile raccomanda massima prudenza, in particolare per chi viaggia in auto o si trova all’aperto durante i fenomeni più intensi.

Raccomandazioni della Protezione Civile

In vista delle condizioni meteorologiche avverse, la Protezione Civile del Lazio invita i cittadini a seguire alcune misure di sicurezza per ridurre i rischi derivanti dal maltempo. Tra le principali raccomandazioni:

Evitare spostamenti non necessari nelle ore in cui sono previsti i temporali, soprattutto nelle zone a maggior rischio di allagamenti o di caduta di alberi.

nelle ore in cui sono previsti i temporali, soprattutto nelle zone a maggior rischio di allagamenti o di caduta di alberi. Mettere in sicurezza balconi e terrazzi , assicurando oggetti che potrebbero essere spazzati via dal vento, come vasi o arredi da esterno.

, assicurando oggetti che potrebbero essere spazzati via dal vento, come vasi o arredi da esterno. Prestare attenzione alla viabilità, evitando sottopassaggi, ponti e strade soggette ad allagamenti, e mantenere una distanza di sicurezza dai veicoli che precedono.

Inoltre, la Protezione Civile ricorda di non sostare sotto alberi o impalcature durante le forti raffiche di vento e di prestare particolare attenzione alla stabilità di strutture temporanee, come tende o gazebo.

Un autunno segnato dal maltempo

Questo nuovo episodio di maltempo nel Lazio si inserisce in un contesto autunnale già caratterizzato da diverse perturbazioni che hanno colpito la regione nelle ultime settimane. Le precipitazioni intense e i venti forti sono fenomeni tipici della stagione, ma negli ultimi anni si è assistito a un aumento dell’intensità e della frequenza degli eventi estremi, legati anche ai cambiamenti climatici in corso.

La protezione civile della Regione Lazio è costantemente impegnata nel monitoraggio della situazione meteorologica e ha attivato tutte le procedure necessarie per garantire un intervento tempestivo in caso di emergenze o criticità. Anche il NUE 112, il numero unico per le emergenze, è operativo e pronto a gestire le chiamate dei cittadini in difficoltà, in coordinamento con le autorità locali.

Possibili disagi nei trasporti e nei servizi

Il peggioramento del tempo potrebbe causare disagi anche nel settore dei trasporti, con possibili rallentamenti sulla rete stradale e autostradale, soprattutto nelle zone maggiormente colpite dalle piogge intense. I pendolari e chi deve spostarsi per motivi di lavoro sono invitati a verificare eventuali aggiornamenti sui servizi di trasporto pubblico, sia ferroviario che su gomma, in quanto potrebbero verificarsi ritardi o cancellazioni di corse a causa del maltempo.

Anche i servizi pubblici locali, come la raccolta dei rifiuti e le attività scolastiche, potrebbero subire modifiche o interruzioni in alcune aree particolarmente colpite, in base all’evoluzione della situazione meteorologica.

Massima prudenza e aggiornamenti costanti

L’allerta meteo della Protezione Civile rimarrà attiva per tutta la durata del peggioramento delle condizioni meteorologiche, con aggiornamenti in tempo reale sulle pagine ufficiali della Regione Lazio e attraverso i principali canali di comunicazione. I cittadini sono invitati a mantenersi informati attraverso fonti ufficiali e a seguire tutte le indicazioni fornite dalle autorità competenti.

In un contesto di cambiamenti climatici sempre più marcati, l’importanza di un’efficace comunicazione e preparazione rispetto agli eventi atmosferici estremi diventa cruciale per garantire la sicurezza delle persone e limitare i danni materiali. La protezione civile continua il suo lavoro di monitoraggio, pronta a intervenire in caso di emergenza.