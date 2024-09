Maltempo nel Lazio, piogge e temporali dalla mattina del 18 settembre

La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un‘allerta meteo gialla a partire dal pomeriggio di oggi, 17 settembre 2024, per le successive 6 ore. Le condizioni di instabilità meteorologica interesseranno nuovamente la regione domani, mercoledì 18 settembre 2024, a partire dalle prime ore della mattina e per le successive 9-12 ore.

Secondo il bollettino diffuso dalle autorità, sono previste precipitazioni sparse, che potrebbero essere accompagnate da rovesci o brevi temporali, con quantità cumulative generalmente modeste. Sebbene non si preveda un peggioramento significativo delle condizioni meteo, l’allerta gialla rappresenta un segnale di attenzione per la popolazione e invita a una prudente vigilanza.

Cosa significa allerta gialla

L’allerta gialla è il primo livello di allerta meteo nella scala italiana e indica possibili fenomeni meteorologici che, pur non essendo intensi, possono causare inconvenienti. In questo caso, si potrebbero verificare disagi locali, come allagamenti nelle aree più vulnerabili, difficoltà di circolazione o interruzioni temporanee di alcuni servizi. L’invito alla protezione civile è quindi quello di prestare attenzione durante gli spostamenti e monitorare eventuali aggiornamenti attraverso i canali ufficiali.

Previsioni dettagliate

Nel dettaglio, le condizioni meteo nel Lazio prevedono piogge intermittenti distribuite in diverse zone della regione, con precipitazioni che potrebbero essere accompagnate da rovesci temporanei o fenomeni temporalischi di breve durata. Nonostante i cumulati previsti siano deboli, questi fenomeni potrebbero comunque causare alcuni disagi in specifiche aree, soprattutto in caso di terreni già saturi o di sistemi di drenaggio locali non completamente efficienti.

È consigliabile evitare di sostenersi in aree soggette ad allagamenti, come sottopassi e strade vicine a corsi d’acqua, e prestare attenzione alla guida, mantenendo distanze di sicurezza adeguate e riducendo la velocità in caso di condizioni avverse.

Raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Lazio, in linea con le procedure standard, ha predisposto un costante monitoraggio della situazione e rimarrà pronta ad intervenire in caso di necessità. I cittadini sono invitati a seguire le indicazioni diffuse attraverso i mezzi di comunicazione ufficiali e a non sottovalutare i rischi legati ai fenomeni temporalischi, sebbene di modesta intensità.

È importante che, soprattutto nei centri urbani, le caditoie stradali siano mantenute libere da ostruzioni per evitare accumuli d’acqua. La Protezione Civile consiglia inoltre di:

Evitare spostamenti non necessari durante le ore di allerta.

Non sostare in prossimità di sottopassi, canali o corsi d’acqua.

Prestare attenzione agli eventuali avvisi che possono arrivare tramite smartphone o attraverso gli organi di informazione.

Seguire le norme di sicurezza stradale, riducendo la velocità e aumentando la distanza di sicurezza tra i veicoli in caso di pioggia.

Per ulteriori aggiornamenti sulla situazione meteo e le misure di sicurezza, la Protezione Civile del Lazio invita tutti a consultare i bollettini ufficiali e le comunicazioni tramite i canali regionali e nazionali.