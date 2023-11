Maltempo, oggi allerta meteo: da Veneto a Toscana, pioggia fa paura

(Adnkronos) – Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Il maltempo non accenna a dar tregua all'Italia. L'allerta rossa riguarda oggi sabato 4 novembre parte del Veneto, mentre sarà arancione su gran parte della regione e in Lombardia, su settori di Liguria e Emilia-Romagna. Allerta gialla invece su zone della Toscana – flagellata tra il 2 e il 3 novembre – Emilia-Romagna Veneto, Liguria e Lombardia, Sardegna, Puglia, Basilicata e sulla provincia autonoma di Trento, Campania, Calabria e Sicilia.

Il maltempo si sposta verso le regioni meridionali del versante tirrenico: colpa della perturbazione atlantica, identificata come tempesta Ciaran, in esaurimento nel corso della mattinata di oggi. Ma dal pomeriggio una nuova perturbazione raggiungerà il nostro Paese determinando, ancora una volta, precipitazioni diffuse su parte delle regioni settentrionali e sull’alta Toscana. I venti torneranno a essere intensi dai quadranti meridionali, iniziando dalle aree appenniniche settentrionali. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Si fa riferimento a precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata, in particolare sui settori tirrenici, e Calabria. Sono annunciati venti da forti a burrasca daovest su Campania, Basilicata e Calabria. Dal pomeriggio di oggi la pioggia torna protagonista. Attenzione anche ai temporali che possono colpire Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Anche in questo caso, il maltempo si accompagna a forti raffiche di vento che potrebbero diventare più intense in serata.

La Toscana, in ginocchio dopo le ultime 36 ore, ha ottenuto lo stato di emergenza di un anno e riceverà i primi stanziamenti per 5 milioni di euro. La regione lavora per rialzarsi, ma deve fare i conti con un weekend meteo che tra il pomeriggio di oggi e la giornata di domani richiederà un attento monitoraggio: sarà valutato l'evolversi della situazione con eventuale innalzamento di tutti i livelli di rischio. L'attenzione sarà totale soprattutto tra la serata di oggi e la prima parte di domani, domenica 5 novembre: previste precipitazioni diffuse più frequenti e intense sul nord della regione e forti venti sud occidentali.

