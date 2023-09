Maltempo, oggi allerta meteo gialla in quattro regioni

(Adnkronos) – Il maltempo arriva sull'Italia, interessando in particolar modo il Nord con piogge e temporali, e oggi 16 settembre scatta l'allerta meteo gialla in quattro regioni. A diramarla è la Protezione civile, che ha emesso contestualmente un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalle prime ore di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sul Piemonte e sulla Liguria, in estensione all’Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla su parte del Piemonte e sull’intero territorio di Liguria, Emilia-Romagna e Umbria. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

