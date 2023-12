Maltempo oggi in Italia, alberi su auto in Emilia Romagna. Forti raffiche di vento in Toscana

(Adnkronos) – Il maltempo si abbatte sull'Italia. Centinaia di interventi dei vigili del fuoco in Emilia Romagna e in Molise per alberi caduti sulle auto. Forti raffiche di vento e mareggiate in Toscana. Tetti delle case scoperchiati in Molise. Vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro in provincia di Rimini per il maltempo. Quasi tutti gli interventi sono per alberi, piante e rami caduti: fortunatamente non si registrano feriti, ma sono molte le auto distrutte. Nella zona di Bellariva, a Rimini, i vigili del fuoco sono al lavoro per ripristinare la linea filobus dopo i danni causati da un platano crollato sui cavi. Dalle 14.50 sulla linea Bologna-Rimini, la circolazione ferroviaria, precedentemente rallentata in prossimità di Imola per danni dovuti al maltempo, è tornata regolare. A causa delle forti raffiche di vento un albero è caduto sulla strada in via delle Industrie a Ravenna. Come fa sapere il Comune di Ravenna in un post su Fb, un’auto, sopraggiunta poco dopo, ha urtato il tronco che era già a terra. Non si registrano feriti. Per regolare la viabilità è intervenuta la Polizia di Stato.

Il livello del fiume Po si è alzato di quasi 2 metri nelle ultime 24 ore , secondo quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti, sotto la spinta della nuova ondata di maltempo che ha colpito la Penisola con precipitazioni intense, dopo un lungo periodo di caldo e siccità. La strada statale 36 'Del Lago di Como e dello Spluga' è provvisoriamente chiusa al traffico dal km 140,600 al km 147, 000, a Madesimo, in provincia di Sondrio, per una bufera di neve. Lo fa sapere in una nota Anas, avvertendo che la strada statale "rimarrà chiusa, per ragioni di sicurezza, fino al miglioramento delle condizioni meteo". Il vento sferza la Toscana, con raffiche fino a 125km/h e forti mareggiate sulla costa con onde sopra i 3 metri, 100km/h a Marina di Pisa e Castiglione d'Orcia, 70-80km/h in pianura. Cancellati alcuni traghetti con le isole dell'Arcipelago toscano. Le precipitazioni localmente intense, fa sapere il presidente della Regione Eugenio Giani sui social, hanno portato all'aumento dei livelli dei fiumi, alcuni sopra il primo livello come Magra, Ema, Lamone e Arno a Stia, ma senza criticità. Neve in Val di Luce e sui crinali dell'Appennino. Fortissima mareggiata a Livorno. Come comunica la protezione civile il viale Italia è chiuso dalla Baracchina Bianca a via Forte dei Cavalleggeri in entrambi i sensi di marcia. Visto il perdurare dell'allerta maltempo arancione, il sindaco ha disposto anche la chiusura del Campo sportivo scolastico 'Renato Martelli' e l'annullamento di tutte le attività nelle strutture sportive all’aperto. A Marina di Pisa, dove questa mattina ci sono state mareggiate e raffiche a 112km/h, l'acqua del mare è entrata nelle strade provocando allagamenti. Interventi in corso per alcuni alberi caduti per il forte vento. Il maltempo imperversa in Molise. Fortissime raffiche di vento, la scorsa notte, a Bojano (Cb) ha scoperchiato i tetti delle abitazioni, divelto infissi, fatto cadere alberi, trascinato auto. Sono caduti calcinacci e sono stati abbattuti cartelli stradali. Danneggiate, anche pesantemente, diverse automobili in sosta. Danni anche a Campobasso e nel Basso Molise. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.

Due persone sono rimaste ferite nel crollo di un tendone di un circo nella Repubblica di San Marino. A quanto si apprende, a causa del fortissimo vento che dalla notte si è abbattuto sulla zona, in due stavano cercando di rafforzare gli ancoraggi, ma nel frattempo una parte del tendone è caduta ferendoli. Sul posto è intervenuta la polizia. Molti gli interventi nell'area anche per alberi e rami caduti.

