Maltempo oggi Sardegna, disagi nel Sassarese: salvata donna disabile

(Adnkronos) – Continua l'ondata di maltempo in Sardegna, specialmente nel Sassarese. Un violento acquazzone ha creato disagi nella zona di Olmedo, non lontano da Alghero. Tra le tante chiamate ricevute, al comando dei vigili del fuoco di Sassari è arrivata una richiesta di soccorso urgente per una donna disabile che si trovava in uno scantinato che si stava allagando. La squadra del 115 è riuscita ad arrivare in tempi rapidi nell'abitazione di Olmedo e a portare in salvo la donna. A pochi chilometri di distanza le acque di un canale del lago Cuga hanno invaso la Statale 127 bis e alcune auto sono rimaste intrappolate. L'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso, ma tutte le persone coinvolte sono state messe al sicuro e la situazione adesso è sotto controllo. Sempre nelle campagne di Olmedo disagi si sono registrati a un rifugio per animali. L'acqua ha allagato la fattoria didattica con la titolare che ha lanciato disperati appelli sui social perché aveva paura che i tanti animali che sono ospitati lì venissero travolti dall'acqua. È scattata una mobilitazione e, passato il temporale, la situazione è tornata alla normalità. "Tutti gli animali sono salvi", è stato il messaggio rassicurante dopo la grande paura. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

