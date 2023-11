Maltempo Roma, tromba d’aria a Fregene e mareggiata a Ostia – Foto

(Adnkronos) – Un tromba d'aria a Fregene e una mareggiata sul litorale di Roma. Il maltempo non risparmia il Nord e Sud della capitale. Se la città deve fare i conti con una bomba d'acqua nella mattina di domenica 5 novembre, il litorale vive ore complicate per il quadro meteo. Tromba d'aria a Fregene dove sono crollati svariati pini e danni si sono registrati a negozi e abitazioni private. Distrutto anche il dehors esterno del ristorante Daruma. Quattro alberi sono caduti, a causa del maltempo, su alcune auto in sosta in via Castellamare, dove sono intervenuti i Carabinieri. Il tratto di strada è stato interrotto per consentire le operazioni di rimozione degli alberi. (Fotogallery)

Una violenta mareggiata sferza le spiagge da Ostia a Focene, fino a Fregene, con onde alte anche oltre tre metri, sotto la spinta del vento fortissimo.

© Riproduzione riservata