Maltempo su Roma. Allagamenti, alberi caduti e strade chiuse: due persone bloccate in auto

La mattina del 25 settembre 2024, la città di Roma si è svegliata sotto una violenta ondata di maltempo che ha causato gravi disagi, in particolare nel quadrante sud della Capitale. Temporali intensi, accompagnati da forti raffiche di vento, hanno provocato allagamenti, cadute di alberi e disagi alla circolazione stradale, richiedendo numerosi interventi delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Intrappolate in auto

Tra le operazioni più rilevanti si segnala il salvataggio di due persone rimaste intrappolate nella loro auto in via Cristoforo Colombo, all’altezza di Piazzale Venticinque Marzo 1957. A causa del forte allagamento che ha sommerso la carreggiata, i due occupanti del veicolo non sono riusciti a mettersi in salvo. Gli agenti della Polizia locale, intervenuti tempestivamente insieme ai Vigili del fuoco, hanno estratto i due passeggeri dal mezzo.

Per uno di loro, una donna di 56 anni, si è reso necessario il trasporto d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio, dove è stata sottoposta alle cure mediche necessarie.

Le zone più colpite dal maltempo

Il maltempo ha continuato a imperversare su diverse zone della città, causando ulteriori disagi. La via Cassia è stata chiusa al traffico all’altezza di via Cassia Nuova, in direzione di Piazza dei Giuochi Delfici, a causa della caduta di un albero sulla carreggiata. Fortunatamente, in questo caso, non si sono registrati danni a persone o cose, ma il blocco della strada ha causato pesanti rallentamenti alla viabilità.

Anche in altre aree del quadrante sud si sono verificati episodi di caduta di alberi e rami. In via di Mezzocammino e via della Magliana, alberi abbattuti dalle forti raffiche hanno ostruito le strade, costringendo le autorità a chiudere temporaneamente alcuni tratti, come via della Magliana all’altezza del Canile di Muratella fino a via Luigi Dasti.

Le squadre dei Vigili del fuoco sono tuttora impegnate nella rimozione degli ostacoli e nella messa in sicurezza delle aree interessate.

Raccomandazioni ai cittadini

La situazione meteorologica ha reso necessarie circa cinquanta operazioni da parte della Polizia locale di Roma nelle prime ore del mattino, e ulteriori interventi sono previsti nel corso della giornata per ripristinare la viabilità e scongiurare ulteriori rischi.

Le autorità invitano i cittadini alla prudenza, raccomandando di evitare spostamenti non necessari nelle aree maggiormente colpite, in attesa che le condizioni migliorino e che i danni possano essere completamente risolti.

Disagi causati dal maltempo si ripetono con regolarità

La forte perturbazione odierna, che ha colpito soprattutto il quadrante sud della Capitale, ha messo in evidenza la vulnerabilità di alcune aree della città durante eventi atmosferici particolarmente intensi. Gli episodi di allagamenti, caduta di alberi e difficoltà di circolazione si sono verificati con una certa regolarità negli ultimi anni, e questo solleva la questione dell’efficienza dei sistemi di prevenzione e gestione del rischio ambientale a Roma.

L’attenzione ora è rivolta al miglioramento della situazione nelle prossime ore, mentre le squadre di soccorso continuano a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini e ridurre al minimo i disagi causati dal maltempo. Tuttavia, l’episodio di oggi mette in luce la necessità di misure preventive più efficaci per fronteggiare eventi meteo estremi che, con il cambiamento climatico, rischiano di diventare sempre più frequenti e imprevedibili.

Foto: immagine di repertorio