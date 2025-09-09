Maltempo su Roma e Lazio: allerta arancione per nubifragi imminenti

Roma e l’intero Lazio si stanno preparando a un brusco peggioramento delle condizioni meteo che porterà piogge intense e temporali violenti. Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, l’allerta arancione è stata diramata per tutta la regione, con inizio previsto nella notte di martedì 9 settembre. I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione alle avvertenze meteorologiche locali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Bollettino della Protezione Civile

Il bollettino ufficiale evidenzia una situazione complessa e altamente incerta dal punto di vista previsionale. I fenomeni attesi includono temporali caratterizzati da forte intensità e rapida evoluzione. Non si escludono fulmini, grandinate e raffiche di vento che potrebbero comportare allagamenti improvvisi nei centri urbani e difficoltà per il traffico sia cittadino che nelle arterie principali.

Previsioni dei meteorologi

I meteorologi di 3bMeteo sottolineano che le condizioni più critiche sono previste tra le 14 e le 17 di mercoledì 10 settembre. In queste ore, i temporali potrebbero colpire duramente Roma. Complessivamente, durante la giornata il cielo sarà coperto da fitte nuvole con piogge intermittenti stimate intorno ai 38 millimetri. Un vento deciso soffierà da Sud e Sud-Est.

Aree particolarmente a rischio

L’attenzione rimane alta non solo sulla Capitale ma anche lungo i comuni costieri del Lazio e le aree vicine al Tevere, dove il rischio idrogeologico risulta essere maggiore. Le autorità monitorano costantemente la situazione per gestire eventuali emergenze. Tuttavia, secondo le previsioni attuali, un miglioramento graduale dovrebbe manifestarsi nel corso della serata.