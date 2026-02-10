Maltempo su Roma e Lazio, allerta gialla: piogge e temporali dalle prime ore dell’11 febbraio

Da mercoledì 11 febbraio Roma e gran parte del Lazio entrano in una fase di instabilità: è scattata l’allerta meteo gialla per piogge e temporali, con precipitazioni previste dalla mattinata e per le successive 12–18 ore, secondo l’avviso diffuso dagli enti preposti. Una situazione che, pur con quantitativi stimati complessivamente deboli o moderati, può generare criticità puntuali nei punti più esposti del tessuto urbano e nelle aree dove il drenaggio fatica a reggere rovesci anche brevi ma intensi.

Allerta gialla a Roma e nel Lazio, cosa prevede l’avviso e quanto dura

Il codice giallo indica attenzione e monitoraggio rafforzato: non è un livello massimo, ma segnala condizioni che possono creare disagi, soprattutto in presenza di pioggia intermittente e colpi di temporale. Le precipitazioni sono attese “sparse”, localmente con rovesci o brevi temporali, con maggiore insistenza sui settori centro-settentrionali del Lazio.

In parallelo, le previsioni meteo disponibili indicano rovesci su Roma per mercoledì 11 e un peggioramento con rovesci più forti anche nella giornata successiva, quadro che suggerisce prudenza non solo nelle ore centrali dell'evento ma anche nel prosieguo.

Piogge sparse e rovesci, perché anche accumuli moderati possono creare disagi

La storia recente della Capitale insegna che non serve una “grande” perturbazione per mettere in difficoltà alcune zone: bastano intensità elevate per pochi minuti, tombini ostruiti, foglie e detriti che riducono il deflusso, cantieri che restringono carreggiate, sottopassi già noti per gli allagamenti. È qui che l’allerta gialla diventa un messaggio operativo: non allarmismo, ma consapevolezza.

La pioggia moderata, se concentrata, può trasformarsi in rallentamenti, piccoli allagamenti, difficoltà negli spostamenti e rischio aumentato per chi si muove a piedi o in scooter, specie nelle ore di punta.

Protezione Civile e Roma Capitale, numeri utili e raccomandazioni ufficiali

La Protezione Civile invita alla prudenza, in particolare durante gli spostamenti. In caso di necessità resta attivo il numero unico di emergenza 112. Operativa 24 ore su 24 anche la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, contattabile al numero verde 800 854854 oppure allo 06 67109200.

Le autorità raccomandano di seguire solo aggiornamenti ufficiali e di adottare comportamenti adeguati in presenza di fenomeni intensi: evitare sottopassi allagati, non sostare vicino ad alberi o strutture precarie durante i rovesci, prestare attenzione vicino ai corsi d'acqua minori e alle aree depresse.

Conseguenze attese: mobilità, trasporto pubblico e punti sensibili del sistema urbano

Le prime ricadute, di norma, si vedono sulla mobilità: traffico più lento, frenate improvvise, maggiore rischio di tamponamenti, percorrenze che si allungano. Anche il trasporto pubblico può subire rallentamenti se la pioggia si concentra in pochi quadranti.

Per chi gestisce servizi e manutenzione, l’allerta è anche una misura organizzativa: presidio delle segnalazioni, interventi mirati, coordinamento con le strutture operative. Per i cittadini, invece, significa pianificare con anticipo: partire prima, scegliere percorsi alternativi, mettere in conto possibili variazioni.