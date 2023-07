Maltempo, temporali su Milano: Seveso e Lambro a rischio esondazioni

(Adnkronos) – Dopo le piogge battenti che si sono abbattute in mattinata su Milano, Seveso e Lambro, i cui livelli sono velocemente saliti, sono a rischio esondazioni. In via Valfurva, in zona Niguarda, il Seveso è salito in appena 50 minuti di 210 centimetri, passando dagli 80 delle ore 10 ai 290 delle 10.50 e adesso si trova ad appena 10 centimetri sotto il livello di esondazione. Protezione civile, squadre Mm, Polizia locale – assicura Palazzo Marino – sono impegnate, per prevenire gli allagamenti in alcuni sottopassi, come quello di viale Rubicone. —[email protected] (Web Info)

