Mammucari deve scusarsi con me | Dopo la Fagnani ci pensa anche lei a mettere il carico da 90: tutta colpa di questa frase

Teo Mammucari è nella bufera dopo quanto accaduto a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. E ora su di lui piovono altre accuse

È il caso televisivo dell’anno, senza ombra di dubbio. Da giorni infatti si discute dell’intervista di Francesca Fagnani a Teo Mammucari, un incontro che si è interrotto bruscamente per decisione del conduttore che ha lasciato lo studio televisivo dopo una manciata di minuti.

Mammucari aveva accettato l’invito della giornalista a Belve, ma la piega che ha preso l’intervista evidentemente non è stata di suo gradimento. Questa vicenda ha ovviamente innescato una valanga di polemiche che nel giro di qualche ora hanno preso piede soprattutto sui social.

Come molti ricordano Teo Mammucari ebbe uno straordinario successo più di vent’anni fa grazie al programma ‘Libero‘ in onda sui canali della RAI. Si trattava di uno show incentrato sugli scherzi telefonici che avevano per ‘vittime’ sia l’uomo della strada che il personaggio famoso.

‘Libero’ si fece conoscere anche per un’altra ragione: la presenza sotto al tavolino di Flavia Vento, all’epoca giovane showgirl in cerca di successo sul piccolo schermo. Proprio la Vento è stata menzionata da Mammucari in occasione della famigerata mini intervista rilasciata alla Fagnani.

Teo Mammucari, ora pretende le scuse: ecco il motivo

La showgirl romana ha avuto modo di replicare al suo ex compagno di lavoro nel corso di ‘La volta buona’, il programma ideato e condotto da Caterina Balivo. Il ‘caso Mammucari’ è stato sollevato proprio dalla conduttrice napoletana che ha colto la palla al balzo per avere da Flavia Vento un commento sull’intera vicenda.

“Quando mi ha citata sono rimasta male perché non c’entrava niente. L’ho trovato davvero fuori luogo. Mi ha pure dato molto fastidio. Questa cosa la voglio approfondire bene e spero che mi chieda scusa onestamente…Questo sì…Mi deve chiedere scusa“.

Teo Mammucari, un’altra bordata difficile da digerire: le parole di Flavia Vento fanno discutere

Flavia Vento poi ha avuto quasi un sussulto di tenerezza, forse memore dei trascorsi lavorativi avuti con lo stesso Mammucari. La bionda showgirl si è detta dispiaciuta per l’esito dell’intervista a Belve: “Mi dispiace per lui che alla fine non abbia retto le domande di Francesca Fagnani. Continuava a dire del lei, ma dà a tutti del lei. Sei poi sei stato tu a chiedere di partecipare“.

Questa vicenda quasi certamente non finirà qui: nei prossimi giorni sono attesi altri capitoli di una vicenda che ha pochi precedenti nella storia della televisione italiana. Intanto Belve continua a far registrare significativi indici di ascolto.