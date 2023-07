Maneskin all’Olimpico di Roma, oggi il bis: orario, come arrivare al concerto

(Adnkronos) – Dopo il concerto evento di ieri, bis dei Maneskin stasera allo stadio Olimpico di Roma. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio si esibiranno anche oggi a partire dalle 21.00 nel live che durerà circa due ore. Come già accaduto ieri, dalle 16 sarà aperta la zona prato e dalle 18 si potrà accedere ai posti seduti. Sul fronte della viabilità, sarà attuato il consueto schema per la sosta previsto in occasione degli eventi sportivi, con divieti di parcheggio attorno allo stadio ma anche aree di sosta dedicate agli spettatori, come ad esempio quelle di piazzale Clodio e del Villaggio Olimpico. Possibili, nelle fasi di afflusso e deflusso, temporanee chiusure al traffico si legge sul sito romamobilita.it. L'area del Foro Italico si può raggiungere con il 2 (tram che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini) e con 16 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini: 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio), 200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (stazione Termini-piazza Mancini), 911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini) e 982 (stazione Quattro Venti-viale della XVII Olimpiade). Ci sono poi le linee 61 (piazza Balsamo Crivelli-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio/metro A), 160 (Montagnola-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio) e 490 (stazione Tiburtina/metro B-Cornelia/metro A) che fermano a piazzale Flaminio/metro A. Da qui si può proseguire verso lo stadio con il 2. E c'è la 495, che collega la stazione Tiburtina con Valle Aurelia e ferma sia a piazzale Flaminio che a piazzale Clodio. Di notte, dallo stadio si può tornare con le linee n200 e n201. La zona di viale Tiziano/viale De Coubertin/Villaggio Olimpico è servita invece dalle linee n3D e n3S. Per quanto riguarda la metropolitana, giovedì notte le ultime corse dai capolinea partono alle 23,30, mentre il venerdì notte all'1,30. Da ricordare che sulla linea A, dalla domenica al giovedì, le corse dei treni terminano alle 21 e poi il servizio prosegue con la linea bus MA, mentre venerdì i lavori sono sospesi e la circolazione è regolare. Concluso il servizio metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus notturne nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C). Qui la mappa della rete notturna bus generale. —[email protected] (Web Info)

