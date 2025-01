Mangi questo tipo di PASTA? Allora tuo marito deve darti ragione senza scuse: sei la più intelligente di casa

Secondo una ricerca chi mangia questo tipo di pasta può considerarsi il più intelligente della media. Ecco cosa è emerso!

Il nostro Paese è ricco di piatti e alimenti diventati ormai il simbolo della tradizione culinaria italiana. Tra questi a spiccare è proprio l’amata pasta.

Questo alimento, apprezzato in tutto il mondo, è una parte essenziale dell’identità sociale. Tra l’altro la sua versatilità, le permette di essere realizzata con un’infinità di condimenti che la rende unica ad ogni ricetta.

Ma non solo, anche chi desidera mantenersi in forma può regolarmente mangiare pasta viste ormai tutte le tipologie pensate proprio per tale scopo.

Tuttavia, secondo recenti studi, le persone più intelligenti pare abbiano un approccio ben preciso quando si tratta di mangiare la pasta.

Cosa dice la scienza sulla pasta

Uno dei consigli maggiormente diffusi quando si parla di cottura della pasta è quella di mangiarla al dente. In pochi però sanno il perché di questo suggerimento. La risposta si trova nell’indice glicemico della pasta. Infatti, la pasta al dente possiede un indice glicemico più basso rispetto a quella cotta troppo, questo permette un rilascio graduale degli zuccheri nel sangue.

Un altro fattore su cui porre attenzione è la scelta di pasta. Solitamente scegliere la pasta di tipo integrale o a base di legumi permette un miglior profilo nutrizionale e apporta un valore aggiunto in termini di salute mentale. Inoltre questi tipi di pasta sono più ricchi di fibre vitamine proteine ed elementi essenziali per il corretto funzionamento del cervello. Ma veniamo al dunque. Secondo la scienza qual è il tipo di pasta mangiato dalle persone più intelligenti? A questa domanda abbiamo riposto nel prossimo paragrafo.

Se mangi la pasta così sei più intelligente della norma

Sicuramente il tipo di pasta da scegliere e la cottura sono due aspetti molto importanti ma non sono gli unici da tenere in considerazione. Come riporta ispacnr.it, secondo la scienza le persone più intelligenti tendono a combinare la pasta con ingredienti freschi e nutrienti. Si tratta di un approccio consapevole caratterizzato da piatti ricchi di antiossidanti e sostanze nutritive che promuovono la salute del cervello. Le scelte ottimali in tal senso possono essere ingredienti come pomodori, spinaci, broccoli e legumi.

Questi alimenti oltre ad arricchire il piatto dal punto di vista nutrizionale, hanno anche la funzione di combattere lo stress ossidativo, proteggendo il cervello dai danni. L’aggiunta di proteine magre, come pollo o pesce, offre un ulteriore supporto per il buon funzionamento del cervello. Da non dimenticare poi la moderazione. Le persone intelligenti solitamente non si lasciano andare nel mangiare la pasta in modo impulsivo o eccessivo, ma piuttosto la gustano con calma e attenzione. Attraverso questo approccio si favorisce una migliore digestione ottenendo allo stesso tempo un maggior senso di sazietà. Una delle regole da tenere sempre a mente è masticare lentamente così da evitare il consumo di porzioni eccessive.