Mangio la ZUCCA solo in estate, sbagli di grosso | Se la consumi con regolarità ottieni l’effetto sorpresa: Jessica me lo ha confermato

Mangiare la zucca regolarmente offre una serie di benefici per la tua salute. La Dott.ssa Jessica, ha confermato l’effetto sorpresa.

E’ l’ortaggio simbolo di questi mesi, ricca di fibre e protagonista di tantissime ricette è lei, l’amata zucca. In particolare nei mesi di ottobre e novembre dona un tocco di arancio alle vetrine dei negozi ma anche alle nostre tavole.

La zucca possiede tantissime proprietà ed è un alimento povero a livello calorico (soltanto 18 kcal per 100 grammi) ma molto nutriente, con una notevole azione diuretica e calmante.

Oltre a contenere le vitamine A,B e C la zucca è una vera alleata della nostra pelle per questo viene utilizzata spesso per le maschere nutrienti per il viso. Tra l’altro la sua polpa riesce a lenire le infiammazioni cutanee e viene impiegata nelle creme fai da te da utilizzare in autunno.

C’è però chi erroneamente crede sia giusto mangiarla solo durante il periodo estivo. Beh, si sbaglia di grosso. Scopriamo insieme il perché nei prossimi paragrafi.

Ecco perché devi mangiare tanta zucca

Come anticipato, la zucca contiene vitamina A molto importante per il mantenimento dell’integrità della pelle. Questo perché la vitamina A favorisce proprio la rigenerazione cellulare, contribuendo a mantenere una pelle giovane e sana. Studi scientifici suggeriscono inoltre che la vitamina A possa proteggere dai tumori al polmone e alla cavità orale.

Tra i suoi minerali è possibile trovare anche il potassio, che aiuta a favorire la buona salute cardiovascolare. Ma non solo. Il beta-carotene, che dà alle zucche il loro caratteristico colore arancione, è un potente antiossidante che protegge gli occhi dai danni causati dai radicali liberi, aiutando a prevenire la degenerazione maculare e altre malattie oculari legate all’età.

La Dott.ssa Jessica conferma l’effetto sorpresa

Come riporta la Dottoressa Jessica, sulla sua pagina Instagram, la zucca oltre a contenere poche calorie e a saziare a lungo, ricopre un ruolo fondamentale nell’alimentazione. Non tutti infatti sanno, che questo ortaggio, è l’ideale per chiunque stia cercando di perdere peso in modo salutare. Pur avendo un basso contenuto calorico, le fibre presenti permettono di mantenere stabile il livello di zucchero nel sangue, prevenendo picchi e cali improvvisi che possono portare a voglie incontrollate. Di conseguenza placano l’appetito.

Inoltre, le fibre alimentari delle zucche consentono una migliore digestione e la regolarità intestinale, evitando problemi di stitichezza che possono ostacolare gli sforzi di perdita di peso. Quando ci si sente pieni e soddisfatti, è meno probabile consumare calorie in eccesso, il che rende più facile mantenere un bilancio calorico negativo, fondamentale per la perdita di peso.