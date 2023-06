Manifestazione M5S a Roma, attesa anche Schlein

(Adnkronos) – Sventolano le bandiere del M5S mescolate a quelle della pace, in piazza della Repubblica a Roma per il corteo della manifestazione #BastaVitePrecarie voluta dal Movimento. I sostenitori del M5S, i cittadini che hanno deciso di manifestare, i gruppi territoriali M5S, gli esodati del superbonus, affollano la piazza al grido di “onestà! onestà!”, “Meloni, Meloni dimissioni!”, “Conte! Conte! Conte!”. Il presidente del M5S dovrebbe parlare al termine del corteo in largo Corrado Ricci, ed è attesa anche la segretaria del Pd Elly Schlein che oggi ha fatto sapere che sarà in apertura della manifestazione. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

