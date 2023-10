Manifestazione oggi a Roma, Cgil contro Manovra 2024: Pd e Schlein in piazza

(Adnkronos) –

Ci saranno tutte le opposizioni in piazza oggi 7 ottobre a Roma con la Cgil per la manifestazione 'La via maestra, insieme per la Costituzione'. Lavoro, fisco, giovani, pensioni, stato sociale, politiche industriali, pace e rispetto della Costituzione sono le tappe che per il sindacato guidato dal segretario Maurizio Landini disegnano la 'via maestra' rispetto a quella indicata dal governo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che sulla Nadef e sulla futura Manovra 2024 non ha mostrato "nè coraggio nè visione". La giornata di oggi avvicina la Cgil allo sciopero generale.

In piazza, ci sarà una nutrita delegazione del Pd. "Saremo convintamente in piazza al fianco delle Cgil e di tutte quelle persone che sono stanche di vedere il sistema sanitario pubblico messo a repentaglio dai tagli del governo di Giorgia Meloni, al fianco di tutte le persone che chiedono giustizia sociale e salari dignitosi", dice la segretaria del Pd, Elly Schlein. La pattuglia del Partito democratico si riunirà alle 13.30 in Piazzale dei Partigiani (punto di partenza di uno dei due cortei previsti, con arrivo a Piazza san Giovanni alle 15.30). Oltre a Schlein, che si aggiungerà al corteo intorno alle 14.45, saranno presenti Marta Bonafoni, Annalisa Corrado, Alfredo D'Attorre, Cecilia D'Elia, Michele Fina, Marco Furfaro, Peppe Provenzano, Marco Sarracino, Marina Sereni, della Segreteria nazionale del Pd; la capogruppo Pd alla Camera Chiara Braga con le deputate e i deputati Laura Boldrini, Gianni Cuperlo, Chiara Gribaudo, Andrea Orlando, Rachele Scarpa, Arturo Scotto, Roberto Speranza; il capogruppo Pd al Senato Francesco Boccia con la senatrice Susanna Camusso e i senatori Antonio Nicita e Walter Verini; l’eurodeputata del Pd Beatrice Covassi.

Per il M5S non ci sarà il presidente Giuseppe Conte, impegnato in un lungo fine settimana tra Puglia (a sostegno della candidata sindaco Maria Ida Episcopo), Campania e Lazio per essere presente ai banchetti del Firma Day per il salario minimo, ma una delegazione del Movimento 5 Stelle composta, tra gli altri, dal vicepresidente Riccardo Ricciardi, la vicecapogruppo alla Camera Vittoria Baldino e il deputato Davide Aiello della commissione Lavoro. Presente l'Alleanza Verdi-Sinistra, dalle ore 12.30 in piazza della Repubblica, punto di partenza del secondo corteo che si dirigerà a Piazza san Giovanni. Nella delegazione, con in testa il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, ci saranno tra gli altri la capogruppo alla Camera Luana Zanella, il capogruppo in commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti, la deputata Elisabetta Piccolotti.

