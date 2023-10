Manifestazione ‘Palestina libera’ a Roma, massima attenzione per sit-in

(Adnkronos) – Massima attenzione sul sit-in di sostegno ai palestinesi di domani 13 ottobre 2023 a Roma. La manifestazione 'Palestina Libera! Con la resistenza fino alla Vittoria' in programma dalle 18, a piazza Vittorio Emanuele, si svolgerà proprio nel giorno indicato nei giorni scorsi da Khaled Meshal, ex capo dell'ufficio politico di Hamas, che ha esortato il mondo arabo ad organizzare un venerdì di manifestazioni e proteste in segno di solidarietà con i palestinesi. Non ci sono segnali specifici di allarme, ma il timore è che tra i manifestanti possano esserci infiltrazioni da parte di chi vorrebbe alzare il livello della protesta. Per questo motivo intorno all'appuntamento romano, così come avviene per tutte le manifestazioni analoghe in programma in questi giorni anche in altre città italiane, l'attenzione degli apparati di sicurezza sarà mantenuta ai massimi livelli. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

