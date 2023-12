Manovra 2024 al rush finale. “Medici in pensione a 72 anni”, pronto testo del governo

(Adnkronos) – Rush finale per la manovra 2024. E' in corso la riunione tra maggioranza e governo in Commissione Bilancio del Senato. A seguire ci sarà la riunione tra governo, relatori e opposizioni. La prima riunione di oggi della commissione per l'esame e il voto degli emendamenti al ddl è prevista per le 21.00. La seconda alle 23.30. "Il governo è pronto e ha un testo, ci sono anche proposte che vengono dalla maggioranza e dall'opposizione e vorremmo discuterne. Siamo disposti a ragionare". E' quanto ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a margine della riunione in corso tra governo e maggioranza in commissione Bilancio del Senato, in riferimento alla riformulazione di un emendamento che prevede il pensionamento a 72 anni per i dirigenti medici ospedalieri. "La maggioranza è d'accordo, ora dobbiamo parlarne con l'opposizione", ha ribadito. Inizialmente "il testo del governo prevedeva la pensione a 70 anni su base volontaria – ha ricordato Ciriani – ma ci sono state tante richieste di modificare il testo dalla maggioranza e dall'opposizione. Il governo è favorevole, ha preparato un testo e valuteremo di estendere a 72 anni la possibilità ai dirigenti medici ospedalieri, anche allargandola ai docenti universitari". La misura, ha detto poi il ministro, non prevede l'innalzamento per gli infermieri, la cui età "resta a 70 anni" ma anche su questo punto "dovremo parlarne assieme a maggioranza e opposizione per vedere se si trova un punto unitario". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

