Mantova, motoscafo affonda in conca San Leone a Governolo: passeggeri salvi

(Adnkronos) – Un banale incidente che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia è accaduto questa mattina nel mantovano. Poco dopo le 9.30, durante un normale riempimento della conca di san Leone, un motoscafo con due persone a bordo, diretto a Mantova, è semi affondato per un errore di manovra del pilota. Le due persone a bordo del motoscafo sono riuscite ad abbandonare l'imbarcazione prima che affondasse utilizzando una delle scalette di sicurezza collocate lungo le pareti della vasca. L'operatore di conca, accortosi del pericolo, è intervenuto immediatamente interrompendo la manovra di riempimento della vasca, in modo da evitare il completo affondamento dell'imbarcazione. Nel frattempo ha allertato il personale dell'AiPo-Agenzia interregionale per il fiume Po per recuperare il motoscafo e ripristinare al transito la conca. I marinai della draga AiPo, attualmente ricoverata in zona, hanno quindi raggiunto il punto dove si trovava il motoscafo e con l'imbarcazione di servizio hanno rimorchiato il natante fuori dalla vasca, adagiandolo quindi sulla sponda del canale navigabile. L'intervento si è risolto in poco più di due ore e a mezzogiorno la conca è tornata agibile. —[email protected] (Web Info)

