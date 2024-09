Manuel Bortuzzo, dopo la medaglia il risveglio è tremendo: ‘Purtroppo è finita qui’ | Ecco cosa è successo

Manuel Bortuzzo ha conquistato una splendida medaglia di bronzo alle Paralimpiadi in corso di svolgimento a Parigi. Ma ora esplode la polemica

Un risultato pazzesco, tanto importante quanto inatteso. Ebbene, gli enormi sacrifici compiuti da Manuel Bortuzzo per poter prendere parte alle Paralimpiadi di Parigi hanno prodotto dei risultati a dir poco sensazionali.

L’ex promessa del nuoto italiano che da cinque anni è costretto a vivere su una sedia a rotelle ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nei 100 rana, al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Un risultato che forse neanche lo stesso Bortuzzo avrebbe mai immaginato.

Subito dopo la finale lo stesso atleta triestino ha rilasciato, più emozionato che mai, alcune dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti che lo hanno intervistato: “Non so che dire, è bellissimo. L’ultima vasca pensavo a quanta fatica ho fatto per arrivare qui. Voglio godermi questo momento. Questa medaglia per me è come un oro, era già tanto per me essere qua”.

Tutti i sacrifici e gli sforzi compiuti sono stati ampiamente ripagati e sui social i suoi ex compagni del Grande Fratello hanno voluto congratularsi con Bortuzzo. A partire dall’amico fraterno Aldo Montano, il campione della scherma italiana. “Bronzone fenomeno. Sei il nostro orgoglio“.

Manuel Bortuzzo, si congratulano tutti tranne lei: l’indizio è chiaro

A seguire anche gli altri ex concorrenti del reality hanno voluto rivolgere i complimenti a Manuel. Da Jo Squillo a Gianmaria Antinolfi, passando per Alex Belli fino ad arrivare ad Alessandro Basciano e Manila Nazzaro, tutti si sono congratulati con Bortuzzo.

Tutti tranne una, che gli utenti dei social non hanno faticato troppo ad indovinare. Nel frattempo il fresco vincitore del bronzo olimpico ha pubblicato un altro messaggio sui social, un pensiero sincero e profondo che ha commosso tutti i suoi fan.

Manuel Bortuzzo, nessuna complimento da Lulù: la rottura è totale

Come accennato in precedenza, l’unica ex concorrente di quella edizione del Grande Fratello Vip a non aver postato neanche una parola sulla grande impresa di Bortuzzo è stato proprio Lulù Selassié, che all’interno della Casa più spiata d’Italia ebbe una tormentata relazione con l’atleta triestino.

La giovane modella di origine etiope non ha pubblicato nulla, innescando gli inevitabili commenti da parte degli utenti dei social. Evidentemente del rapporto tra i due non è rimasto nulla, neanche una parvenza di formale cordialità.