Manuel Bortuzzo è tornato da lei: stavolta è tutto vero | Ormai ci speravano in pochissimi

Manuel Bortuzzo è stato protagonista di una delle ultime edizioni del Grande Fratello. Di lui si ricorda la storia d’amore con Lulù Selassié

Ha fatto discutere e soprattutto commuovere milioni di spettatori per la sua storia drammatica e allucinante. Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo, l’ex nuotatore che rimase vittima di una sparatoria solo trovandosi al posto sbagliato nel momento sbagliato.

A causa di una pallottola che lo colpì alla schiena l’atleta triestino ha perso l’uso delle gambe e da ormai cinque anni vive con il supporto di una sedia a rotelle dalla quale, purtroppo, non può mai separarsi. Bortuzzo decise, per portare davanti al grande pubblico la sua condizione di disabile, di partecipare a un’edizione del Grande Fratello.

All’interno della Casa più spiata d’Italia l’ex promessa del nuoto italiano si è rivelato molto più a suo agio del previsto, riuscendo ad imporsi all’attenzione del pubblico come uno dei grandi protagonista dello storico reality.

Fece tra l’altro discutere, soprattutto sui social, una liaison amorosa nata proprio durante il programma tra lo stesso ex nuotatore e la principessa di origine etiope, Lucrezia ‘Lulù’ Selassié. Una relazione fatti di alti e bassi, anche se sincera e passionale, naufragata però subito dopo la fine del Grande Fratello.

Manuel Bortuzzo, il ritorno è clamoroso: ora non ci sono più dubbi

Ciononostante, qualche insider ed esperto di gossip ha avanzato l’ipotesi di un ritorno di fiamma tra i due giovani. Ipotesi che lo stesso Manuel Bortuzzo ha più volte seccamente smentito. L’atleta triestino, una volta terminata l’esperienza al Grande Fratello, ha reciso i ponti con il mondo dello spettacolo.

Manuel ha detto basta per inseguire un sogno, che con il passare dei giorni si è trasformato in un obiettivo concreto: la qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi in programma in questi giorni nella Capitale francese.

Manuel Bortuzzo, il sogno può diventare realtà: le sue parole scaldano i cuori dei fan

Le fresche dichiarazioni rilasciate all’Ansa hanno mandato in estasi i suoi tantissimi fan: “Essere qui a Parigi mi dà una profonda serenità, è come raggiungere il vertice – ha detto ai microfoni della nota agenzia di stampa -. Ho lavorato sodo e sono soddisfatto del mio percorso. Non vedo l’ora di competere. È un’emozione straordinaria e sono pieno di energia“.

Già, perché l’altro obiettivo dopo aver centrato la qualificazione è portare a casa una medaglia: “Sogno di conquistare l’oro, ma devo essere realista. Sarò in gara contro atleti molto forti, con anni di esperienza alle spalle”. Forza Manuel, l’Italia è con te!