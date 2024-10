Mara Venier a cuore aperto: ‘L’ho perso per colpa sua’ | Una ferita che non si è mai chiusa

Confessione molto amara da parte di Mara Venier che ha dichiarato di aver dovuto fare i conti con una perdita molto importante nella sua vita

Quella che Mara Venier ha appena iniziato a condurre è la sua sedicesima edizione di ‘Domenica In’, forse l’ultima della sua vita che le consente di consolidare il record alla guida dello storico contenitore di Rai Uno. Un primato che nessuno, né e breve né a lungo termine, sembra in grado di strapparle via.

La conduttrice di origine veneziana ha staccato di tre edizioni un mostro sacro come Pippo Baudo, ma a quanto pare non sembra importarle più di tanto. In questi ultimi anni ‘zia Mara’ ha sempre preannunciato l’intenzione di abbandonare la conduzione del programma.

Un po’ per stanchezza e un po’, forse, per mancanza di stimoli. “Dopo tanti anni è molto difficile partorire idee nuove, ormai abbiamo sperimentato quasi tutto. Mi piacerebbe intervistare qualche politico – ha dichiarato di recente -, ma ‘Domenica In non è testata giornalistica“.

Mara Venier è uscita molto provata dall’ultimo anno alla guida dello storico rotocalco, soprattutto in seguito alle roventi polemiche scatenatesi in merito al caso del giovane rapper Ghali, che durante il Festival di Sanremo aveva inviato messaggi di solidarietà al popolo palestinese.

Mara Venier, andare avanti così è impossibile: sta per dire basta

Per quest’ultima stagione alla guida di ‘Domenica In‘ la conduttrice veneta ha voluto introdurre un gioco che prevede il coinvolgimento diretto dei telespettatori. “Il contatto con la gente da casa mi piace moltissimo“, ha dichiarato in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo TV’.

Intervista nel corso della quale la Venier ha confermato ancora una volta che tra un anno esatto, a settembre del 2025, non sarà più lei a condurre lo show domenicale di Rai Uno. “Questa volta non tornerò indietro, la decisione è definitiva“.

Mara Venier, amore-odio nei confronti di ‘Domenica In’: ecco perché

C’è anche un motivo legato alla sua vita sentimentale alla base di questa drastica presa di posizione. Ed è proprio la diretta interessata a spiegarne i dettagli: “Questo programma mi ha regalato tante gioie ed enormi soddisfazioni, ma mi ha fatto perdere un amore“.

Ebbene sì, è stato proprio un amore ad essere volato via a causa di ‘Domenica In’ e il motivo è ben chiaro: “La lontananza e la mancanza di quotidianità sono state decisive“. Del resto un talk show del genere prevede un impegno assoluto e totalizzante e la vita privata non può che soffrirne.