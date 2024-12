Marco, dopo L’Eredità ti affidiamo il sabato sera | Liorni è pronto a sfidare la De Filippi, si punta al 25% di share

Marco Liorni è uno dei conduttori televisivi più in rampa di lancio. Per questo motivo la RAI punterà su di lui in vista del nuovo anno

In questa stagione televisiva all’interno dei palinsesti della RAI sono soprattutto due le stelle che brillano più di tutte le altre: Stefano De Martino che sta facendo ascolti record con ‘Affari tuoi‘ e Marco Liorni, sempre più padrone e signore de ‘L’Eredità‘.

Alla luce di questi indiscutibili risultati i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di espandere il ruolo dei due giovani e brillanti showman, garantendogli più spazio e nuovi programmi da condurre.

Per l’ex ballerino di ‘Amici‘ si vocifera da tempo di un suo approdo al Festival di Sanremo a partire dal 2027 subito dopo il biennio targato Carlo Conti e addirittura di una possibile sostituzione di Mara Venier alla guida di ‘Domenica In’ già nella prossima stagione.

Anche Marco Liorni sta scalando le classifiche di gradimento ai piani alti dell’emittente di Stato che ha scelto di affidargli un nuovo programma che andrà in onda tra appena due mesi. Per l’ex inviato del Grande Fratello si tratta di una promozione-lampo, legata al grande successo ottenuto con ‘L’Eredità’.

Marco Liorni, parte la grande sfida con Mediaset: manca solo l’annuncio

A partire da gennaio 2025 tornerà sul piccolo schermo uno show che tanto successo ha avuto nelle uniche due edizioni andate in onda qualche anno fa. Si tratta di ‘Ora o mai più’, lo spettacolo ideato da Carlo Conti ma condotto in entrambe le occasioni da Amadeus.

Lo showman romagnolo avrebbe senz’altro ottenuto anche questa terza edizione ma come tutti sanno ha detto addio alla RAI preferendo accettare l’offerta del gruppo Discovery. Toccherà così a Marco Liorni assumere le redini di ‘Ora o mai più’.

Marco Liorni, il suo compito è ben definito: dovrà battere Maria De Filippi

In base a quanto riportato dalla pagina di X ‘Cinguetterai‘, il programma partirà proprio su Rai Uno con la prima puntata fissata per sabato 11 gennaio 2025. Si tratta di una vera e propria sfida lanciata a Mediaset e in particolare a Maria De Filippi.

Negli stessi giorni è infatti previsto l’inizio dell’ennesima edizione di ‘C’è posta per te’, che negli anni precedenti ha fatto segnare ascolti straordinari. Quella che attende Liorni è un’impresa al limite del proibitivo, ma l’entusiasmo e l’ottimismo non mancano. Casa Rai, dopo i grandi successi di De Martino e Carlucci, vuole continuare a sfidare le reti Mediaset.