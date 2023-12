Mare, Amara (Algeria): “Italia sarà hub per gas per tutta Europa”

(Adnkronos) – ''La relazione tra Algeria e Italia si basa su un legame stretto e oggi l'Italia è un partner strategico e primo partner commerciale che vale 18 miliardi di dollari e un investimento di 5 miliardi di dollari per la sicurezza energetica dell'Italia e dell'Europa. L'Italia sarà hub per il gas naturale per tutta l'Europa''. Lo sottolinea Soufiane Amara, Ministro Consigliere dell'Algeria, in occasione del Festival del Mare. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata