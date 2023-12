Mare, Della Gatta (Fincantieri): “Mezzi tecnologicamente avanzati per Marina Militare”

(Adnkronos) – ''Oggi siamo in grado di ottimizzare i consumi di una nave green attraverso le nuova tecnologie e di ridurre le emissioni. Come Paese possiamo vantare una delle migliori marine nel mondo. La Marina Militare garantisce la sicurezza del Paese con mezzi tecnologicamente affidabili e sicuri''. Lo sottolinea Enrico Della Gatta, studi geopolitici di Fincantieri, in occasione del Festival del Mare. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

