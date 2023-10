Mare: Mattarella, “Fondamentale per difesa ambiente”

(Adnkronos) – "Le profonde innovazioni intervenute nel settore confermano la capacità del sistema Italia di affrontare senza remore le sfide della modernità, a partire dalla consapevolezza di quanto la difesa dell’ambiente del Pianeta si giochi sul mare. Il trasporto marittimo unisce Popoli e Paesi, ne valorizza le opportunità di cooperazione economica e culturale, apre finestre sul mondo". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente di Confitarma (Confederazione italiana armatori), Mario Mattioli, in occasione dell'assemblea pubblica 'Ambasciatori della marittimità italiana". "Il sistema dell’economia del mare -prosegue il Capo dello Stato- è uno dei punti di forza dello sviluppo del nostro Paese e ad esso occorre guardare con attenzione, in un momento in cui, dalla crisi sanitaria indotta dal Covid alla crisi internazionale provocata dall’aggressione della Federazione Russa all’Ucraina, gli elementi di instabilità si succedono". "Confitarma, con l’odierna assemblea pubblica, richiama giustamente l’attenzione sulla vocazione marittima dell’Italia e sulle opportunità che si presentano nei diversi ambiti che la caratterizzano, dal turismo alla logistica, allo sviluppo dei sistemi portuali, alla cantieristica. Il supporto offerto alla crescita, in un contesto in cui la interdipendenza fra le economie aumenta il volume degli scambi, generando significative catene di valore in cui il nostro Paese è protagonista, a partire dal ruolo che svolge nell’Unione Europea, è prezioso". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

