Mare, Merlo (Msc): “C’è una emergenza lavoro nel settore, opportunità per i giovani”

(Adnkronos) – ''Civitavecchia ha una grande opportunità di crescita e Roma deve sviluppare il suo porto. Questo è fondamentale per crescita del settore crocieristico. Inoltre c'è una emergenza lavoro nel settore marittimo, è una grande opportunità per i giovani. C'è necessità di grande professionalità nel settore''. Lo sottolinea Luigi Merlo, direttore per i rapporti istituzionali del gruppo Msc, in occasione del Festival del Mare. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata