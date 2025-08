Mare mosso, a Fiumicino annega un uomo di 50 anni

Tragedia e caos sulle coste laziali

Sulla costa tra Fiumicino e Focene si è consumata una tragedia che ha lasciato un segno indelebile su chi vi ha assistito. Erano circa le 15.30 quando un uomo, apparentemente sui cinquant’anni e di origine ucraina, si è trovato in difficoltà mentre faceva il bagno. Le onde del mare si sono rivelate insidiose, tanto da impedirgli di tornare a riva. I tentativi disperati da parte dei bagnanti presenti non sono riusciti a salvargli la vita. È stato il mare stesso a restituire il corpo ormai privo di vita sulla battigia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Tentativi di soccorso vanificati

Le persone che hanno assistito all’accaduto hanno cercato immediatamente di intervenire per aiutare l’uomo in difficoltà. Purtroppo, l’impeto delle onde e le condizioni avverse del mare hanno reso vano ogni loro sforzo. Una volta riportato a riva il corpo dell’uomo dalle onde implacabili, i soccorsi giunti sul luogo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A Maccarese panico per tromba d’aria

Non lontano da lì, precisamente sulla spiaggia di Maccarese, lo stesso pomeriggio è stato caratterizzato da momenti di paura causati da una tromba d’aria improvvisa. Il fenomeno meteorologico ha colto alla sprovvista i bagnanti che si sono ritrovati nel bel mezzo del caos: ombrelloni volati via, asciugamani spazzati dal vento e gente in fuga verso luoghi più sicuri. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Servizi d’emergenza

Sia sulla scena della tragedia a Fiumicino che su quella della tromba d’aria a Maccarese, i servizi d’emergenza sono intervenuti con rapidità per gestire situazioni tanto drammatiche quanto impreviste. Tuttavia, mentre per l’uomo annegato non c’è stato purtroppo nulla da fare, per quanto riguarda Maccarese non si registrano feriti gravi grazie alla tempestività delle azioni intraprese dalle autorità locali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata