Mare, Musolino: “Tutta l’energia passa dai nostri porti”

''Noi quest'anno abbiamo fatto 3 milioni di passeggeri ed è un record. Siamo il primo porto croceristico d'Europa a Civitavecchia. Siamo un grande paese sul mare e non lo guardiamo più. Ci siamo girati dall'altra parte. I porti sono un elemento strategico geopolitico e geoeconomico. I porti commerciali del Lazio sono infrastrutture strategiche per il Paese. Dobbiamo mantenere in efficienza le banchine e il monitoraggio sopra e sotto al mare, questo aumenta la sicurezza. L'approviggionamento energetico passa per i nostri porti, grand parte energia passa attraverso di noi. L'aeroporto di Fiumicino si avvale per l'approvvigionamento dei carburanti dal porto di Civitavecchia''. Lo sottolinea il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino, in occasione del Festival del Mare.

