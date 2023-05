Mare, Musolino: “Un’Italia forte con politiche concrete ci proietta nel Nord Africa”

(Adnkronos) – "Un Italia forte all'interno all'interno di un Mediterraneo forte con politiche del mare degne e concrete è utile anche per l'Ue e soprattutto si proietta verso i Paesi del Nord-Africa come il Paese ideale per essere un elemento di sviluppo". Lo ha detto Pino Musolino presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e di MedPorts, intervenendo con un video messaggio al Summit nazionale sull'economia del mare Blue Forum, che si svolge a Gaeta. "Per molto tempo – ha aggiunto Musolino – le politiche del mare non sono state poco considerate o addirittura trattate in maniera secondaria. L'attenzione crescente con anche la creazione di un ministero ci dimostra che le cose stanno prendendo una piega differente. Un Paese che vanta 8500 Km di coste che è al centro del Mediterraneo non può trattare il tema come secondario". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata