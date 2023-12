Mare, Vassallo (Malta): “Nostro contributo per la pace nel Mediterraneo”

(Adnkronos) – ''Noi siamo il Paese più piccolo nel Mediterraneo e nonostante ciò diamo un contributo fondamentale per la pace nel Mediterraneo. I paesi della sponda Nord del Mediterraneo ce ne siamo dimenticati per molti anni e oggi invece abbiamo bisogno dell'energia, dopo la crisi con la Russia e allora siamo tornati a parlare con i paesi dell'Africa. Tutti noi siamo figli del Mediterraneo''. Lo sottolinea Carmel Vassallo, Ambasciatore di Malta, in occasione del Festival del Mare. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata