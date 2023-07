Margot Robbie e Ryan Gosling alla prima di ‘Barbie’ a Los Angeles – Video

(Adnkronos) – Prima di 'Barbie' a Los Angeles. Margot Robbie ha sfilato domenica sul tappeto rosso della première del film con un look che, come molti altri suoi outfit del press tour, era direttamente ispirato alla bambola. L'attrice australiana, 33 anni, ha reso omaggio alla Barbie di Solo in the Spotlight del 1960 con uno sfolgorante abito Schiaparelli Haute Couture senza spalline, gioielli Lorraine Schwartz e tacchi Manolo Blahnik si legge su pagesix.com. Ryan Gosling, Ken nel film Mattel diretto da Greta Gerwig, ha indossato un abito Gucci rosa pastello. Barbie uscirà al cinema il 20 luglio 2023. Dalla sceneggiatrice/regista candidata all’Oscar Greta Gerwig ('Piccole donne', 'Lady Bird') , nel cast ci sono anche America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman e Will Ferrell. Il film racconta la storia di una bambola che vive nel mondo di Barbieland dove tutto è rosa, bellissimo e perfetto. Esiliata da Barbieland perché il resto della comunità non la ritiene "abbastanza perfetta" per far parte della città, Barbie si ritrova alle prese con il mondo reale e con tutti i problemi che questo comporta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BARBIE (@barbiethemovie)

—[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata