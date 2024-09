Maria De Filippi, al suo fianco ha scelto una donna: ‘Si tratta di un’artista di spicco’ | È già famosa in tutta Italia

Maria De Filippi si appresta a vivere un’altra stagione da grande protagonista. Le aspettative dei vertici Mediaset sono molto elevate

Un’altra stagione da vivere tutta in apnea, che ha come obiettivo il successo nella battaglia degli ascolti contro i principali competitor di Mediaset. È questa la missione che attende ancora una volta Maria De Filippi alla vigilia dell’ennesimo anno da protagonista sulle reti del Biscione.

La conduttrice e autrice milanese si presenta ai suoi affezionati e numerosi telespettatori con i consueti programmi cult del primo pomeriggio, “Amici” e “Uomini e Donne“. Se il dating show sembra aver già assunto una sua fisionomia, sul talent la De Filippi e il suo staff sono ancora alle prese con la definizione del cast.

Ben presto scopriremo i nomi dei nuovi talenti di canto e ballo, anche se a tal proposito dovrebbero partecipare un paio di illustri figli d’arte. Ancora mistero invece in merito allo staff di insegnanti e maestri di danza che animeranno le attività all’interno della scuola.

Per ciò che riguarda il cast dei professori dell’ormai imminente 24/a edizione di Amici, le certezze portano i nomi di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo per la danza. Per quanto riguarda il canto le conferme di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Maria De Filippi, manca il terzo insegnante di danza: fan con il fiato sospeso

Come si può notare manca il terzo e ultimo insegnante di danza. Nel corso dell’estate erano circolati i nomi di Elena D’Amario, Adriano Bettinelli e i profili di Stefano Oradei, ex coreografo di ‘Ballando con le Stelle’ e di Samuel Peron, secondo classificato all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.

Come più di qualcuno aveva immaginato, nessuno di questi quattro è stato scelto da Maria De Filippi che viceversa ha puntato su un nome a sorpresa, una ballerina senza dubbio di alto livello a cui nessuno aveva pensato.

Maria De Filippi, ha scelto proprio lei: pubblico spiazzato

L’autrice milanese ha stupito tutti ingaggiando per questa edizione di “Amici” una coreografa del leggendario ‘Crazy Horse‘ di Parigi, la bella e sensuale Deborah Lettieri. Sarà dunque la star dello storico cabaret della capitale francese ad affiancare Emanuel Lo e la Celentano.

La scelta di Maria De Filippi è rivelatrice di un’impostazione molto libera e anticonformista che la conduttrice milanese intende conferire alla nuova edizione dello storico talent show. La stagione parte con il piede giusto.