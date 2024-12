Maria De Filippi, avete mai visto la sua splendida dimora romana? Lo studio di Amici e UeD messi insieme | Una vera reggia

Lo sapevi che Maria De Filippi vive in una casa da sogno? Gli scatti della sua dimora sono già virali. Tutti i dettagli

La nota conduttrice Mediaset non ha bisogno di tante presentazioni, Maria de Filippi è ormai un pilastro della televisione italiana.

Con la sua professionalità e eleganza che da sempre la contraddistingue, è riuscita a far ottenere ai suoi programmi un enorme successo raggiungendo picchi di share altissimi.

Il suo innato talento abbinato alla sua grande empatia, conquista ogni giorno milioni di telespettatori tanto da riuscire a portare nelle loro case sorriso, emozioni e talvolta temi su cui riflettere. Dimostrazione del suo impegno profuso sono proprio i format che costantemente realizza adatti a tutte le fasce d’età.

La passione che mette per svolgere al meglio il suo lavoro è tangibile negli studi Mediaset che sono diventati la sua seconda casa. Sarà forse per questo che la sua reale abitazione è cosi grande che sembrano riflettere gli spazi in cui lavora. Oltre ad essere davvero un sogno.

Maria De Filippi e la sua casa da sogno

Da sempre Maria de Filippi è molto riservata quando si tratta della sua vita privata. Sono poche infatti le interviste lasciate circa tale ambito. Per questo, la conduttrice preferisce parlare della sua sfera lavorativa.

Eppure nemmeno il suo atteggiamento riservatissimo, riesce a frenare la curiosità dei suoi fan che si chiedono dove viva. La risposta a questa curiosità, la troviamo nel prossimo paragrafo.

La splendida abitazione di Maria De Filippi si trova qui

Come riporta trendingnews.it, la queen di Mediaset è nel 1995 si è trasferita a Roma, in seguito al matrimonio con Maurizio Costanzo. I due hanno vissuto per molto tempo nella villa ai Parioli, uno dei quartieri più rinomati della città. Si tratta di un’abitazione immersa nel verde, nella quale Maria De Filippi si rifugia e si concede un po’ di relax dai suoi tanti impegni lavorativi. Dopo la scomparsa di suo marito, ha deciso di non trasferirsi.

Come già detto in precedenza, la conduttrice è molto riservata circa la vita privata, nel corso però di un’intervista che ha rilasciato qualche anno fa a Fabio Fazio per Che tempo che fa, i telespettatori hanno potuto notare qualche dettaglio in più circa la sua dimora. L’intervista si è infatti tenuta da remoto, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo erano in collegamento dalla loro villa. Ciò che subito ha colpito è che il colore predominante è il bianco, i toni sono chiari e rendono l’ambiente accogliente e luminoso. Affissi ai muri ci sono numerosi quadri ed opere d’arte, mentre sugli scaffali presenti nel corridoio ci sono numerosi oggetti di valore. La cucina è ampia e spaziosa e possiede tutti i comfort come elettrodomestici di ultima generazione.