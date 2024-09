Maria De Filippi ha una nuova rivale: la regina di Canale 5 è stata avvisata | Altro che amiche, lanciato il guanto di sfida

La stagione televisiva è alle porte e a Mediaset c’è attesa per il ritorno di Maria De Filippi che dovrà guardarsi da una temibile avversaria

Ormai è questione di giorni: la lunga pausa estiva sta per volgere al termine e le repliche varie in onda a luglio e ad agosto stanno per lasciare il posto alla nuova programmazione invernale. A Mediaset l’attesa è in gran parte rivolta al ritorno in grande stile di ‘Queen Mary’, vale a dire Maria De Filippi.

La conduttrice e autrice milanese è pronta a ripartire con i suoi storici programmi che nell’ultima stagione hanno ottenuto risultati eccellenti sia in termini di gradimento del pubblico che di indici di ascolto. “Amici”, “Uomini e Donne” e “C’è posta per te” sono stati finora la colonna portante della programmazione dell’azienda di Cologno Monzese.

Tutto lascia credere e sperare che il grande successo sia ripetibile anche nella nuova stagione che ormai sta per prendere il via. Dovrà fare però molta attenzione Maria De Filippi, soprattutto per ciò che concerne la fascia del prime time del sabato sera.

Si tratta della serata in cui su Canale 5 andrà in onda “Tu si que vales“, il talent show di successo in cui la De Filippi è presente come giurata. A partire da quest’anno infatti nella stessa fascia oraria sui canali della RAI va in onda la nuova versione di “Novantesimo minuto“.

Maria De Filippi, non sarà facile prevalere nella battaglia degli ascolti: torna tutto in discussione

È inevitabile che un programma sportivo storico come “Novantesimo minuto”, anche se fortemente ridimensionato, sia in grado di catturare interesse e attenzione di una buona fetta del pubblico televisivo, in particolare quello maschile.

A condurre la storica trasmissione ideata nel lontano 1970 dal mai dimenticato Paolo Valenti è Paola Ferrari, che l’estate scorsa ha fatto il pieno di ascolti con le sue ‘Notti europee“, il talk show dedicato ai campionati d’Europa in Germania.

Maria De Filippi, la sfida di Paola Ferrari è lanciata: Mediaset trema

Nel corso di una lunga intervista concessa al settimanale “Nuovo“, la giornalista e conduttrice milanese ha anticipato quello che sarà il tema più intrigante delle serate del sabato sera: il duello a distanza con Maria De Filippi e con Milly Carlucci, pronta a ripartire con “Ballando con le Stelle”.

“Sabato sera mi dovrò scontrare con la mia amica Milly Carlucci e con il suo ‘Ballando con le Stelle’, in onda su Rai Uno, e con Maria De Filippi e il suo programma di Canale 5. La mia è una vera e propria sfida“. Vinca la migliore…