Maria De Filippi, lite furibonda durante la diretta | ‘È successo l’impensabile’: tutto in frantumi

La nuova stagione televisiva a Mediaset è appena iniziata e già infuriano le polemiche. Maria De Filippi è subito in grande imbarazzo

Neanche il tempo di far andare a regime la nuova stagione televisiva appena iniziata che già si scatenano le prime furibonde polemiche. Dopo il trionfale epilogo della scorsa stagione Maria De Filippi è chiamata a ripetere i roboanti successi ottenuti con i suoi programmi.

Da “Amici” a “Uomini e Donne” passando per “C’è posta per te“, la ‘regina di Cologno Monzese’ ha visto confermare il suo ruolo di protagonista indiscussa dei palinsesti di Mediaset, come stabilito dal presidente Pier Silvio Berlusconi in persona.

Tra l’altro l’influenza di Maria De Filippi sulla programmazione dell’emittente del Biscione non è limitata solo alle tre trasmissioni sopra citate, ma si estende anche a un altro talent show di grande successo in cui ricopre un ruolo di primaria importanza.

In attesa di tornare alla guida di “Amici” e “Uomini e Donne“, di cui sono in corso le prime registrazioni, la conduttrice milanese ha fatto sentire la sua fondamentale presenza come giurata in “Tu Si Que Vales”, il talent da lei stessa ideato nel lontano 2013 prendendo spunto da uno show trasmesso in Spagna.

Maria De Filippi, succede tutto in diretta: un inizio peggiore era impensabile

Ed è proprio durante la registrazione di una delle prime puntate del talent condotto dalla giovane ballerina Giulia Stabile che il pubblico presente in studio ha potuto assistere a una lite piuttosto accesa tra un membro della giuria e un concorrente.

Non trapela granché sui motivi che hanno scatenato il litigio né si è venuti a conoscenza del tipo di espressioni e di parole che i protagonisti della vicenda hanno proferito in quell’infausta circostanza.

Maria De Filippi, ecco i protagonisti della clamorosa lite: pubblico senza parole

L’unica certezza è che Maria De Filippi non abbia direttamente partecipato alla lite che ha visto invece non mandarsele a dire un giurato storico del programma come Rudy Zerbi e un concorrente della scuderia di Gerry Scotti.

Alcuni insider hanno svelato che quella tra Rudy Zerbi e il suddetto concorrente abbia assunto la forma di una sfuriata in piena regola, tanto da far saltare i nervi anche a una persona in genere molto pacata come Gerry Scotti. Prima o poi tutto andrà in onda su Canale 5 e a quel punto scopriremo l’arcano.