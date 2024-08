Maria De Filippi nella bufera: ‘È spuntato un tradimento’ | Dopo anni la più scomoda delle verità

È considerata la quinta colonna di Mediaset, soprattutto dal presidente Pier Silvio Berlusconi. Maria De Filippi però è ora in difficoltà

Il lungo messaggio che il presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi inviò a Maria De Filippi con l’intento di esprimere il suo entusiastico apprezzamento per i grandi risultati ottenuti nell’ultima da tutti i programmi da lei ideati e condotti, costituì una sorta di investitura definitiva nei confronti della giornalista milanese.

Sia “Uomini e Donne” che “Amici” e non da ultimo “C’è posta per te” hanno primeggiato sia in termini di indici d’ascolto che di interesse suscitato nei telespettatori. Una gratificazione non da poco, ma al tempo stesso un enorme carico di responsabilità per Maria De Filippi.

Come molti sanno e ricordano la popolarità dell’autrice milanese è cresciuta da quando, nel 1995, si legò in matrimonio a Maurizio Costanzo, figura quasi mitica del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, con il quale iniziò a frequentarsi cinque anni prima delle nozze.

La loro storia è stata spesso al centro delle cronache rosa e del gossip tranne in un’occasione quando ad occuparsene fu la cronaca nera e giudiziaria. Costanzo e la De Filippi uscirono illesi da un attentato ordito ai loro danni dalla mafia, ma per entrambi fu un autentico shock dal quale faticarono a liberarsi.

Maria De Filippi, questa proprio non se l’aspettava: eppure è successo

Nel corso della loro ultratrentennale relazione è capitato spesso che rotocalchi e siti di gossip abbiano fatto pesanti allusioni a qualche reciproco tradimento. Costanzo e la De Filippi però hanno sempre fatto spallucce, infischiandosene di rumors e voci di questo tenore.

In realtà a rischiare un clamoroso e improvviso voltafaccia è proprio ‘Queen Mary‘, proprio nell’imminenza del ritorno in onda di “Amici“. La conduttrice milanese infatti a poche settimane dalla nuova edizione dello storico talent rischia di perdere un pilastro della sua scuola.

Maria De Filippi, l’abbandono in extremis crea un problema enorme: fan sconvolti

Stiamo parlando del cast degli insegnanti che da un lato vedrà la conferma certa di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Secondo la rivista Nuovo TV sarebbe invece in bilico la presenza di Lorella Cuccarini.

La showgirl e ballerina lanciata da Pippo Baudo nel 1985 sta ricevendo un pesante corteggiamento da parte della RAI che vorrebbe affidarle uno spettacolo di alto livello in prima serata nel fine settimana. Il modo migliore per festeggiare i suoi 40 anni di carriera televisiva. Maria De Filippi aspetta e incrocia le dita…