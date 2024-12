Maria grazie a te ci sposiamo | Lieto annuncio per gli ex di AMICI: dalle sfide all’altare, data già fissata

Fiori d’arancio in vista per una delle coppie più celebri e affiatate del mondo dello spettacolo. L’annuncio ha fatto impazzire i fan

Le storie d’amore sul piccolo schermo non sono un’esclusiva riservata a Uomini e Donne. Anche ad Amici, il talent più anziano della storia della televisione italiana, sono nate e continuano a nascere relazioni importanti.

Tra i tanti giovani talenti che hanno fatto parte della scuola più ambita d’Italia non sono pochi quelli che hanno dato vita ad intense e passionate liaison sentimentali. In questo caso a prescindere dalla stessa Maria De Filippi, ideatrice e nume tutelare del talent show.

Molte di queste love stories hanno avuto brevissima durata, altre hanno avuto vita un po’ più lunga. Poche però si sono risolte con un matrimonio e la nascita di una nuova famiglia. Una di questa ha fatto e continua a far sognare migliaia di fan in tutta Italia.

È una relazione iniziata alcuni anni fa e che ha segnato in qualche modo la storia di Amici: i due protagonisti infatti sono stati a lungo veri e propri pilastri del talent show. Lei come ballerina e coreografa, lui come giovane talento prima e come professionista dopo.

Amici, l’annuncio in tv nel celebre programma: spettatori spiazzati

Tutto si è svolto durante una delle ultime puntate di ‘Verissimo‘, il talk show condotto il fine settimana da Silvia Toffanin. È stata la showgirl vicentina a preannunciare che durante il programma il pubblico avrebbe assistito a un momento coinvolgente sotto l’aspetto emotivo.

Così in effetti è stato. I protagonisti di questa storia a lieto fine sono Andreas Muller e Veronica Peparini, due star indiscusse di ‘Amici‘ e del mondo dello spettacolo in genere. I due si sono conosciuti anni fa all’interno della scuola e da allora non si sono più lasciati.

Amici, l’hanno detto davanti a Silvia Toffanin: fan in visibilio

I due ballerini, dalla cui relazione sono nate due gemelle, si sono presentati insieme davanti a Silvia Toffanin e nel corso dell’intervista hanno annunciato quello che in realtà era da tempo nell’aria, il loro prossimo matrimonio.

La proposta è stata fatta da Andreas nel corso di una puntata de ‘La Talpa‘, il reality a cui entrambi hanno partecipato. Si tratta di un video che Silvia Toffanin pur di ottenere l’esclusiva del momento, ha fatto tagliare dal programma e mandato in onda per la prima volta proprio a Verissimo. Una scelta quanto mai indovinata.