Maria lo posso portare al GF? Signorini prova il BOTTO con il protagonista assoluto di UeD, trattative in corso

Il Grande Fratello è nell’ultima fase di questa tormentata stagione. Alfonso Signorini ha pronta l’ultima mossa per rilanciare il reality

Un ultimo estremo tentativo. Alfonso Signorini sulla scorta della lieve ripresa degli indici di ascolto che hanno premiato i nuovi ingressi all’interno della Casa ha deciso di tentare un ulteriore rilancio per rivitalizzare quest’ultima tormentata edizione del Grande Fratello.

In vista del rush finale il noto conduttore e giornalista ha convinto una conduttrice amatissima dal pubblico come Stefania Orlando a rimettere piede nel bunker più spiato d’Italia. A quanto pare però gli ingressi non sarebbero terminati.

Proprio in occasione dell’ultima puntata dello storico reality Signorini ha preannunciato l’arrivo imminente di nuovi concorrenti: “Vedrete altri ingressi nella Casa, persone che hanno parecchie storie da raccontare“, le parole inequivocabili del giornalista milanese.

Signorini però non ha fornito alcun indizio sull’identità dei possibili nuovi concorrenti. Da settimane però circola con insistenza la voce di un ingresso di Maria Teresa Ruta, ex giornalista della RAI ed ex moglie di Amedeo Goria nonché grande amica di Stefania Orlando.

Grande Fratello, l’ultimo ‘colpaccio’ di Signorini: è un big di Uomini e Donne

A fare chiarezza sul nome del più autorevole candidato a varcare la soglia della Casa più spiata d’Italia è l’insider e grande esperto di gossip, Amedeo Venza, il quale attraverso i suoi profili social ha svelato di conoscerne il nome.

Secondo quanto riportato da Venza Alfonso Signorini avrebbe intenzione di reclutare uno dei tronisti più discussi e conosciuti di ‘Uomini e Donne‘. Si tratta di un personaggio che per mesi è rimasto sotto le luci dei riflettori, anche a causa di alcuni suoi comportamenti non proprio irreprensibili.

Grande Fratello, Maria De Filippi ha detto sì: via libera definitivo

Il messaggio di Venza da questo punto di vista non lascia adito a dubbi: “Come se non bastasse avrebbero contattato un altro vip per entrare…Direttamente da Uomini e Donne“. Il nome in questione è quello di Mario Cusitore che a breve potrebbe diventare un nuovo concorrente del reality.

Secondo alcuni voci, come ha chiarito Venza, è possibile che il discusso tronista possa entrare nel fatidico bunker entro qualche giorno: “Mario Cusitore potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello a breve…Voci di corridoio fanno sapere che qualcuno lo avrebbe cercato!“, le ultime dichiarazioni di Amedeo Venza. Non resta che attendere.