Maria mi spiace ma vado VIA | A Uomini e Donne sono tutti senza parole, la decisione ha lasciato increduli Tina e Gianni

Colpi di scena a ripetizione nell’ultima puntata di Uomini e Donne. Gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti sono rimasti senza parole

‘Uomini e Donne’ non smette mai di stupire. Lo storico dating show ideato e condotto da Maria De Filippi continua a regalare colpi di scena a raffica e scenari del tutto inattesi che continuano a spiazzare pubblico e spettatori.

Come in ogni edizione che si rispetti non mancano le polemiche, che in fondo rappresentano il sale dello show. Al centro di questi accesi scontri dialettici finiscono come al solito i due opinionisti più focosi, Tina Cipollari e l’ex ballerino Gianni Sperti.

Nel frattempo tra corteggiatori e tronisti, tra dame e cavalieri si instaurano le consuete dinamiche amorose o presunte tali veicolate come al solito alla grande dalla ‘regina di Mediaset‘. Quanto accaduto però nelle ultime puntate ha davvero del clamoroso.

È successo di rado che un tronista o una tronista abbiano abbandonato Uomini e Donne per mancanza assoluta di corteggiatori. Ma è esattamente quanto accaduto in una delle ultime puntate, in cui alla fine pubblico, spettatori e gli stessi opinionisti sono rimasti senza parole.

Uomini e Donne, il pazzesco epilogo è quasi senza precedenti: ecco perché

Uno dei tronisti più in vista di questa edizione del dating show è Alessio Pecorelli, uno di quelli più decisi a trovare all’interno del programma il grande amore, quello con la A maiuscola. Il giovane ristoratore romano si è convinto a mettersi in gioco alla ricerca di una relazione stabile e sincera.

“Cosa mi ha spinto a partecipare a Uomini e Donne? Durante una cena tra amici si parlava del programma e del fatto di mettersi in gioco. Poi ci ho pensato un po’ su e ho provato. Ed è andata bene! Spero di trovare l’amore qui perché è una cosa in cui credo“.

Uomini e Donne, il tronista è costretto a farlo: non aveva più alternative

In realtà a distanza di qualche settimana dall’inizio del dating show l’agguerrito e determinato tronista ha già lasciato il programma, abbandonando una volta per tutte il parterre più ambito della televisione italiana. Il motivo è presto spiegato.

Alessio ha infatti assunto un comportamento che ha sollevato forti dubbi sulla sua serietà nei confronti dell’esperienza televisiva. Sono arrivate in proposito delle segnalazioni che raccontavano di alcune sue uscite mondane, mentre avrebbe dovuto essere in studio per selezionare le corteggiatrici. Le quali hanno tutte preso le distanze costringendolo di fatto a lasciare la trasmissione. Maria De Filippi lo ha invitato ad andarsene e non poteva fare altrimenti. A dir poco basiti sono rimasti invece Tina Cipollari e Gianni Sperti.