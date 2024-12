Maria, prendila al trono over | La Cuccarini promuove la sua ‘nemica’ nell’altro show della De Filippi, il motivo è machiavellico

È successo di tutto ad Amici: Lorella Cuccarini ha lanciato un assist a Maria De Filippi ma si tratta solo di una sottile provocazione

Quest’ultima edizione di Amici si sta trasformando gradualmente in un’autentica faida. Una guerra intestina che sta segnando il talent più antico della televisione italiana. Maria De Filippi si trova coinvolta, anche se non direttamente, in questa ‘guerra’ condotta con ogni mezzo.

Com’è noto a tutti all’interno della scuola di talenti artistici più amata d’Italia i coach si dividono in due gruppi, quelli di canto e quelli di ballo. Appartengono alla prima categoria due celebri figure femminili del mondo dello spettacolo.

Parliamo di Lorella Cuccarini, showgirl e ballerina scoperta e lanciata sul palcoscenico della RAI quasi quarant’anni fa da Pippo Baudo. L’altra è forse la conduttrice radiofonica più famosa d’Italia, Anna Pettinelli.

I rapporti tra le due protagoniste dello showbiz sono stati a dir poco turbolenti fin dall’inizio della loro avventura ad Amici. Un mix di rivalità, incomprensioni e incompatibilità caratteriali hanno fatto da detonatore ad accesi e frequenti scontri verbali.

Amici, Lorella Cuccarini fa una proposta a Maria De Filippi: esplode la polemica

In questa stagione il ‘casus belli‘ è rappresentato da un allievo di Lorella Cuccarini, il giovane aspirante interprete Luk3, il quale è finito nel mirino di Anna Pettinelli che non lo considera all’altezza della situazione.

Per questo motivo la conduttrice radiofonica ed ex dj appena può cerca di metterlo in difficoltà, come ad esempio accaduto in occasione di un recente daytime. La Pettinelli in quella circostanza ha proposto un nuovo compito proprio a Luk3 il quale rischia di finire ancora una volta in sfida.

Amici, la rabbia della Cuccarini contro Anna Pettinelli: finisce malissimo

La Cuccarini ha reagito subito con particolare veemenza, scagliandosi per l’ennesima volta contro la sua collega. L’ex ballerina di ‘Fantastico‘ sta facendo di tutto per proteggere il suo allievo dagli assalti della Pettinelli e anche in questa occasione non si è tirata indietro.

Nelle pieghe dell’ennesimo caotico litigio Lorella Cuccarini ha invitato, provocatoriamente, la Pettinelli ad abbandonare ‘Amici‘ e a proporsi come possibile dama del trono over di ‘Uomini e Donne’. Maria De Filippi non ha raccolto il suggerimento mentre nel frattempo i fan di Luk3 si sono subito scatenati sui social lanciando critiche di ogni tipo nei confronti di Anna Pettinelli. Nella puntata odierna di Amici scopriremo quello che accadrà al giovane cantante campano.