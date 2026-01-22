Marina Terragni, Garante diritti dei minori: “Ai bambini serve spensieratezza, tempi sconnessi e ascolto vero”

A un anno dall’insediamento come Autorità garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni traccia una linea netta: i minori vivono dentro un mondo più denso di paure, pressioni e schermi, e lo Stato è chiamato a risposte più rapide e più concrete. Dal diritto alla spensieratezza ai “tempi sconnessi” lontani dalle piattaforme, fino al nodo delicato del prelevamento dei minori dalle famiglie e al peso della loro voce nei procedimenti giudiziari: “Automatismi non ce ne sono. Ogni storia è una storia a sé”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un anno da Garante: “Le problematiche dell’infanzia si sono moltiplicate”

“Rispetto a quando è nata questa Authority, la questione dell’infanzia e dell’adolescenza ha moltiplicato le sue problematiche”, spiega Terragni. Ricorda che il riconoscimento pieno dei diritti dei minori è un fatto recente: “Si parla dei diritti dei bambini e degli adolescenti solo dal 1989: prima non erano titolari di diritti”. Guardando in prospettiva, però, la garante nota anche un dato: “Oggi i bambini e gli adolescenti stanno meglio di un tempo”. La consapevolezza collettiva, soprattutto su alcuni fronti, “in un anno è cresciuta”.

Web e piattaforme: “Serve il diritto a tempi sconnessi”

Uno dei terreni più urgenti resta quello digitale. Terragni insiste su un diritto che suona nuovo, ma non lo è nella sostanza: poter vivere pezzi di tempo al riparo da algoritmi e piattaforme. “I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad avere tempi sconnessi, sconnessi nel senso lontani dallo sguardo di big tech”, dice, ricordando che l’ecosistema dei social “con i bambini e gli adolescenti in vari modi fa molti profitti”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Da qui nasce “Strade in gioco”, iniziativa che ha sostenuto economicamente diversi Comuni con un obiettivo preciso: creare spazi liberi, reali, non preconfezionati. “Abbiamo finanziato un certo numero di comuni perché progettassero degli spazi liberi dove bambini e adolescenti possano ritrovarsi non in un tempo già organizzato, come nello sport o nei corsi, ma liberamente, in presenza, per interagire”. Un progetto che, sottolinea, “sta avendo molto successo”.

Il diritto alla spensieratezza: “Oggi è spesso negato”

Terragni prova a spostare lo sguardo dai singoli episodi a ciò che manca nel quotidiano. “I bambini e gli adolescenti hanno diritto alla spensieratezza”, afferma, ma oggi quella leggerezza appare più rara. I minori sono “pochi rispetto alla nostra generazione” e crescono in un contesto carico di ansie: guerre, crisi climatica, e problemi molto concreti che vedono in casa. “Vedono i loro fratelli maggiori che fanno fatica a trovare una casa dove abitare”, osserva. Il risultato è che “il diritto alla spensieratezza, in questo momento, è un diritto negato”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Bullismo e adulti che falliscono: il dolore che interroga le istituzioni

Nel corso della conversazione irrompe un caso che riporta tutto al punto: la morte di un ragazzo di 14 anni, Paolo Mendìco, dopo una vicenda legata al bullismo a scuola. Terragni racconta di aver ascoltato, in un convegno al Consiglio regionale del Lazio, la madre del ragazzo. “Ha parlato in modo molto doloroso, tra i singhiozzi, di questo essere stati presi in giro il ragazzo e la famiglia”, riferisce, citando anche la sospensione di tre giorni della dirigente scolastica: “Poi vedremo come va a finire questa storia, ma è una vicenda estremamente dolorosa”. È uno squarcio che rende evidente quanto “sia delicato l’argomento minori” e quanto, spesso, il peso cada proprio sulle figure chiamate a proteggere.

“Devono essere ascoltati”: la voce dei minori anche sulla sicurezza online

C’è poi un diritto che, per Terragni, tiene insieme scuola, famiglia, giustizia e web: l’ascolto. “La giustizia prevede che i bambini in tutti i procedimenti giudiziari siano titolari di questo diritto ad essere ascoltati”, ricorda. Ma l’ascolto non riguarda solo le aule dei tribunali: riguarda anche la rete. “Devono essere ascoltati sul tema dell’online e della sicurezza online, perché loro sono nativi digitali. Sono proprio loro che ci possono dire che cosa è necessario fare e non fare”. L’Autorità garante, spiega, porta avanti progetti “dedicati all’ascolto sul web”.

Regole e responsabilità: “Hanno diritto a essere bambini, non adulti in miniatura”

Accanto alla spensieratezza e ai tempi sconnessi, Terragni rivendica un punto educativo che, oggi, tende a sfilacciarsi: le regole. “Un ultimo diritto è il diritto a essere loro, i bambini, e non i loro adulti di riferimento”, afferma. In molte famiglie, nota, la relazione è diventata “orizzontale”: genitori che non vogliono rinunciare a essere amici dei figli. “I figli invece hanno bisogno che venga dato a loro qualche indicazione, magari dolorosa, per poter crescere”. Un’idea semplice e, proprio per questo, difficile da sostenere nella pratica.

Influenze e manipolazioni: “Non si può dimezzare la personalità di un minore”

Quando si parla di ascolto, emerge un timore ricorrente: che le parole di un bambino possano essere “indirizzate” da un adulto. Terragni non lo nega, ma mette un argine. “Certamente, però non puoi dimezzare la personalità di un minore solo perché è minore”, afferma. “Esistono i modi per capire se è oggetto di influenza oppure se quello che dice è farina del suo sacco”. In sostanza: il rischio va considerato, ma non può diventare un alibi per svalutare la voce del minore.

Prelievo dei minori, case famiglia e affidi: “Il 28 un documento per fare chiarezza”

Sul tema del collocamento fuori famiglia, la garante annuncia un passaggio importante. “Il 28 presenteremo un documento che speriamo possa essere esplicativo”, dice, riferendosi al prelevamento dei minori dalle famiglie e al loro collocamento in casa famiglia o in famiglia affidataria. Un tema tornato al centro con il caso della “famiglia nel bosco”, che ha acceso l’attenzione pubblica su un sistema molto più ampio: “Solo per le case famiglia ed esclusi i minori stranieri non accompagnati, parliamo di 25.000 bambini l’anno; più o meno la metà in famiglie affidatarie”.

Quanto pesa la volontà del minore nelle decisioni del giudice

Alla domanda cruciale sul peso della testimonianza del minore nei contenziosi familiari, Terragni è netta: niente automatismi. “Automatismi non ce ne sono, per una semplice ragione: ogni storia è una storia a sé”. Norme e sentenze possono orientare, ma “non ci può essere un protocollo di massa”. E su un punto insiste con particolare forza: il giudice non deve delegare l’essenza della decisione. “Ogni caso va preso in carico dal giudice in persona e non delegato a un consulente tecnico che scrive la sua perizia e poi il giudice la sottoscrive. Tocca al giudice sempre ascoltare il minore”.

“Famiglia nel bosco” e tempi della giustizia: “Quattro mesi per un bambino sono infiniti”

Sui singoli procedimenti, Terragni chiarisce i limiti del suo ruolo: non può entrare nel merito. Ma può esprimere valutazioni di principio. Lo fa quando si parla riguardo alla vicenda della “famiglia nel bosco” dell’ipotesi di allontanare la madre dalla struttura: “Produrre un secondo trauma a questi bambini sarebbe probabilmente un errore”. E richiama un altro tema, spesso sottovalutato: la distanza fra il tempo degli adulti e quello dell’infanzia. “Questi genitori dovranno essere sottoposti a una perizia neuropsichiatrica… quattro mesi per formularla. Questo significa altri quattro mesi minimo in cui i bambini stanno lì. Purtroppo i tempi della giustizia e i tempi dell’infanzia fanno fatica a stare insieme, perché quattro mesi per un bambino sono un tempo infinito”.

Un terreno bipartisan, ma serve continuità

Nel racconto della garante c’è anche una nota che prova ad aprire uno spiraglio: “Sul tema dei bambini troviamo spesso un’attenzione concorde bipartisan”, senza strumentalizzazioni. È una base utile, ma non basta. Per Terragni, l’urgenza è tenere insieme diritti e concretezza: spazi reali dove respirare, regole che proteggono, ascolto autentico e procedure capaci di non dilatare i tempi fino a trasformarli in un’ulteriore ferita. Perché, come ricorda, quando c’è di mezzo un minore “diventa tutto più” delicato, e ogni decisione pesa come una vita intera.