Marinaro Pasta Fresca: dal 1973 la tradizione artigianale che conquista Roma

La pasta fresca, in Italia, non è soltanto cibo: è cultura, memoria e identità. Dal 1973, a Roma, il nome Marinaro Pasta Fresca è diventato sinonimo di qualità e tradizione artigianale. Fondata da Nicola Marinaro, la storica bottega nata come piccola realtà familiare ha attraversato cinquant’anni di trasformazioni, restando sempre fedele alla missione originaria: offrire una pasta fresca fatta con ingredienti eccellenti e con la cura di un tempo. Oggi, nella sede di Viale Val Padana 55, Marinaro è un punto di riferimento per il quartiere e per i tanti clienti che cercano il gusto autentico della pasta fatta a mano.
Marinaro Pasta Fresca: una storia che parte dal 1973
Era il 1973 quando Nicola Marinaro decise di trasformare una passione in un’attività. Con il supporto della famiglia, iniziò a produrre pasta fresca in piccole quantità, lavorata esclusivamente a mano e destinata a una clientela locale. All’epoca i primi prodotti erano semplici ma già distintivi: i ravioli di ricotta e ortica, oggi sostituiti dai più celebri ravioli ricotta e spinaci, diventati col tempo l’articolo più richiesto e amato dai clienti.
L’idea di Marinaro era chiara fin dall’inizio: unire la tradizione della pasta artigianale con ingredienti di prima scelta. Da allora, ogni ricetta porta la sua firma e la sua esperienza, che ancora oggi guida la produzione.
La crescita di un laboratorio artigianale nel cuore di Roma
Dai primi esperimenti casalinghi, l’azienda ha fatto molta strada. Negli anni è nato un laboratorio di produzione più ampio, con un punto vendita annesso, capace di rispondere alla crescente domanda. Tuttavia, il cuore dell’attività non è mai cambiato: la lavorazione artigianale e la selezione rigorosa delle materie prime.
Il merito del successo va soprattutto alla qualità degli ingredienti: parmigiano reggiano, ricotta di pecora, carni italiane selezionate e farine di provenienza nazionale. Una scelta che distingue Marinaro in un mercato sempre più affollato e che ha permesso di conquistare la fiducia dei clienti.
Oggi, nel banco del laboratorio, si trovano non solo ravioli e tortellini, ma anche cappelletti, lasagne, cannelloni, crepes e altre specialità, tutte preparate con la stessa attenzione e passione di cinquant’anni fa.
Tradizione e innovazione nella pasta fresca
Uno degli aspetti più interessanti della storia di Marinaro Pasta Fresca è la capacità di innovare senza tradire la tradizione. Le ricette originarie sono state affiancate da nuove proposte, nate per rispondere ai gusti dei consumatori moderni e per valorizzare ingredienti stagionali e accostamenti creativi.
Il laboratorio ha così saputo trasformarsi in un luogo dove il passato dialoga con il presente: da un lato le ricette di Nicola, che rimangono il punto fermo dell’azienda, dall’altro nuove idee gourmet che permettono di raggiungere un pubblico sempre più ampio e curioso.
Una squadra che fa la differenza
Negli anni, insieme alla famiglia Marinaro, sono entrate in azienda persone che hanno contribuito a consolidare il marchio. Tra queste spiccano Stefania, figura di riferimento per la clientela e per i colleghi, e Roberta, cuoca e colonna portante della cucina. La presenza di un team affiatato e competente ha reso possibile affrontare le sfide del tempo, mantenendo alto il livello qualitativo e il rapporto umano con i clienti.
Marinaro Pasta Fresca oggi: un punto di riferimento per Roma
Nel 2025 Marinaro Pasta Fresca continua a rappresentare una certezza per chi cerca pasta fresca artigianale a Roma. La sede storica in Viale Val Padana 55 è diventata non solo un luogo di produzione ma anche un punto di incontro per il quartiere, capace di unire generazioni di clienti affezionati.
La filosofia rimane la stessa: pasta fresca fatta bene, con passione e ingredienti eccellenti. Un approccio che ha permesso all’azienda di resistere al tempo e di crescere senza snaturarsi, mantenendo intatta quella dimensione familiare che la rende unica.