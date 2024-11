Marino, parla la mamma della ragazzina 12 enne che ha accoltellato compagno di scuola

La vicenda della 12enne che ha accoltellato un compagno di classe per “aver fatto la spia” ha indubbiamente scosso l’intera comunità di Marino, ai Castelli Romani. La ragazza, che chiameremo Sara (nome di fantasia), è stata descritta dalla madre come introversa e mai protagonista di episodi violenti. “La nostra preoccupazione era che potesse avere lei problemi, perché era molto introversa, un po’ chiusa e non parlava molto,” racconta la donna a Il Messaggero.

Ha chiamato lei il 112

Sara, che frequenta la seconda media alla scuola Vivaldi di via Giovanni Prati, ieri ha aggredito il compagno con un coltello da cucina. Secondo la ricostruzione, lo ha colpito con tre fendenti, poi si è rifugiata in un angolo del cortile e ha chiamato il 112: “Venite, sono stata io“. Gli insegnanti hanno subito soccorso il giovane, trasportato all’ospedale Bambino Gesù, dove è stato medicato con punti di sutura.

Le parole della mamma

Gli insegnanti e la dirigente scolastica, riuniti fino a tardi, hanno evitato commenti ufficiali. La madre di Sara ha raccontato che la figlia, quella mattina, non aveva dato segni di agitazione: “Era come gli altri giorni. Quando si è svegliata era assolutamente normale, non c’era nulla che potesse far presumere quello che è successo, una tragedia di cui non sappiamo darci una minima spiegazione.” Sara rischia ora l’espulsione, e oggi è previsto un ulteriore incontro con il preside.