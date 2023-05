Mario Giordano: “Io in Rai? Spero di restare a Mediaset”

(Adnkronos) – Mario Giordano smentisce le voci che lo accostano alla Rai e ribadisce la volontà di rimanere a Mediaset. "Spero che mi vogliano anche l'anno prossimo, forse la mia voce dà fastidio a qualcuno, ma mi pare che stia andando tutto bene quindi penso che mi rivedrete anche l’anno prossimo", dice il giornalista, conduttore di Fuori dal coro su Rete4, a 'Un Giorno da Pecora' su Radiouno. Potrebbe approdare alla Rai? "No, non c’è nulla di vero, non mi ha chiamato nessuno. Sto benissimo a Mediaset da 23 anni, un altro posto così è difficile che io lo possa trovare Sono felicissimo qui e spero di cominciare a settembre una nuova stagione 'Fuori dal Coro'", dice. A proposito di dimissioni dalla Rai, come valuta l'addio di Lucia Annunziata? "Mi ha fatto ridere, mi sembra censura preventiva – dice Giordano – è stato il primo programma confermato e mai messo in discussione. Mi è sembrata una scelta avventata insomma". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata