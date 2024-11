“Mariotto è in lacrime”: la Carlucci lo urla in diretta ma non si accorge di questo particolare | Il giudice non si trattiene e risponde, c’entra Ossini

Scoppia il caos nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Il giudice Guillermo Mariotto è finito sotto le luci dei riflettori

Un’ultima puntata dalle mille polemiche, quella di ‘Ballando con le stelle’ che è andata in onda sabato scorso su Rai Uno. Milly Carlucci ha come al solito gestito da par suo tutti i momenti di maggior tensione, che in questa edizione hanno per protagonisti alcuni concorrenti e parte della giuria.

Nel mirino delle critiche sono soprattutto il conduttore e giornalista televisivo Massimiliano Ossini e l’opinionista ed ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. Il tavolo della giuria quest’anno pare più effervescente del solito.

La solita scoppiettante Selvaggia Lucarelli, cinica e spietata come di consueto, trova nello stilista Guillermo Mariotto una validissima sponda. Entrambi sono abilissimi a scatenare furibonde polemiche e accese discussioni con i concorrenti.

Sabato scorso sul palcoscenico di ‘Ballando’ è successo di tutto e di più e il buon Ossini è finito ancora una volta sotto le luci dei riflettori. Una settimana fa il giornalista della RAI aveva accusato la giuria di scarsa oggettività, suscitando la piccata reazione della giuria.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ‘mette in mezzo’ Mariotto: è successo di tutto

Milly Carlucci sabato scorso ha mandato in onda una clip che conteneva l’intera settimana di preparazione in sala prove di Massimiliano Ossini. A tal proposito la stessa conduttrice di Sulmona ha scherzosamente annunciato l’intenzione del giornalista di creare un sindacato per difendersi dagli attacchi dei giudici, il COBACONS.

Al termine della clip la conduttrice ha urlato: “Mariotto è in lacrime!“, dopo aver notato un’espressione piuttosto tesa da parte dello stilista nato a Caracas. Com’è notto Guillermo Mariotto non gradisce granché le performance di Ossini e della sua maestra di ballo, Vera Kinnunen.

Ballando con le Stelle, uno scontro senza quartiere: epilogo a sorpresa

Mariotto aveva rifilato uno ‘zero’ alla performance della coppia che si era esibita sulle note di una Samba: “Questa Samba non era Samba per niente, zero assoluto, il nulla. Non è la Samba per come la conosco io“.

Nel momento in cui Milly Carlucci ha accennato alle lacrime versate dallo stilista, questi ha replicato quasi stizzito: “Ma quali lacrime? Per Ossini poi“. Vale la pena sottolineare per la cronaca che alla fine della puntata sia Ossini che Sonia Bruganelli si sono salvati al televoto: ai ripescaggi è andato infatti l’attore turco Furkan Palali. Scopriamo nella puntata di stasera cosa accadrà.